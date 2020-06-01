Подозреваемые в воровстве одежды в FAMA: о вине речь не идет

Дата публикации: Сегодня, 13:34 Просмотрено: 55

Накануне полиция через СМИ просила помощи в опознании двух женщин, подозреваемых в краже в магазине одежды торгового центра Fama в Нарве.

Полиция распространила фотографию с изображением трех женщин, из которых разыскивали только двух.

В четверг Идаская префектура сообщила, что две женщины связались со следователем для выяснения причин. В полиции подчеркнули, что о виновности женщин речь не идет.

"Общественности может показаться, что обе женщины действительно виновны, но они были просто в роли подозреваемых", - отметили в полиции.

Кража одежды в торговом центре Fama произошла 17 марта в 16:50.