Искусствовед и куратор выставки об архитектуре современной Нарвы: «Нарва - город-рок-н-ролл»

Дата публикации: Сегодня, 12:02 Просмотрено: 95

В среду, 1 июля, в Художественной галерее Нарвского музея одновременно состоялись сразу два события: открылась архитектурная выставка «От дачи до дворца. Облик Нарвы 2020» и прошла презентация книги «Нарва. От дачи до дворца».

И выставка, и книга приглашают познакомиться с городским пространством Нарвы, начиная со средневековья и до наших дней. Последнее — особенно важно, поскольку, говоря об архитектуре Нарвы, традиционно говорят о том «барочном» городе, которого уже давно нет. Но до сих пор есть и другая Нарва — с мощными бастионами, промышленным Кренгольмом, зданиями в стиле модерн, сталинского ампира и типовой застройки советского времени, из которой, собственно, нынешний город большей частью и состоит, есть самобытная «нарвская Венеция», дачи и, как уверяют исследователи, шедевры современной эстонской архитектуры. Которые мы, местные жители, наверное, уже просто не замечаем в силу привычки, а туристы и не предполагают их увидеть в Нарве и не знают, где искать.

Авторы выставки и издания, старший специалист по охране памятников старины Нарвской горуправы Мадис Туудер и искусствовед Карин Паулюс подчеркивают, что они в первую очередь хотели представить и оценить современную многослойную и захватывающую архитектурную среду Нарвы, представить Нарву в целом.

Карин Паулюс на открытии эмоционально заявила: «Нарва — город-рок-н-ролл». А когда ваш корреспондент потом, за чашечкой кофе, попросила расшифровать это определение, Карин уточнила: «Потому что Нарва — смелая, разнообразная и контрастная».

Стоит уточнить: на выставке представлено лишь 15% того, что есть в книге. К слову, информация об архитектурных объектах дополнена текстами о промышленных предприятиях Нарвы, об исторических личностях, которые тесно связаны с городом, помимо фотографий и рисунков есть планы города. В издании речь идет о 256 объектах, среди них и те, что находятся в Ивангороде. Некоторым нарвитянам может посчастливиться найти информацию о своем районе, может быть, даже доме или дачном участке.

Книга «Нарва. От дачи до дворца» пока что вышла на эстонском языке. Как заверил руководитель Нарвского музея Иво Пости, осенью обязательно выйдет русскоязычная версия книги.

А в планах музея (ловим Иво на слове!) — еще и выпустить книгу о соседе Нарвы, городе Нарва-Йыэсуу.

Выставка «От дачи до дворца. Облик Нарвы 2020» будет экспонироваться в Художественной галерее Нарвского музея до 6 декабря 2020 года. Очень советую — посетите!

Художественная галерея Нарвского музея (Вестервалли, 21) открыта в среду с 11 до 20, с четверга по воскресенье с 11 по 18.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото Светланы Зайцевой