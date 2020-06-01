Голосуя за поправки к Конституции РФ, голосовали за президента

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Голосование о внесении поправок в Конституцию РФ вызвало у идавируских российских граждан меньше интереса, чем голосование на выборах президента России в 2018 году, однако, судя по всему, результат голосования будет столь же единодушным: большинство опрошенных нашим из- данием граждан РФ сказали, что поддерживают внесение изменений в конституцию.

За Россию и Путина

70- летний Александр Петров рассказал нашему изданию, что ему нравятся все без исключения поправки к конституции. «О них много рассказывали по телевизору, лично мне все поправки близки – о том, чтобы свою территорию не отдавать никому, о волонтерстве, и о Путине – чтобы можно было его еще раз избрать в президенты. А что плохого в этом? Ведь выбирает все равно народ и выбирает того, кого хочет – лишь бы мужик был нормальный, пусть сколько лет выдержит, столько и будет президентом», – рассуждал Александр. И добавил, что не представляет себе, чтобы кто-то мог быть против поправок. «Я проголосовала против», – сообщила нам в этот момент молодая женщина, вышедшая из ворот Генконсульства. Но на просьбу рассказать, почему, не откликнулась и быстро ушла. «Предательница, что тут скажешь», – осуждающе покачал головой Александр.

Aлександр Петров: "Мне все поправки нравятся"



Молодой нарвитянин Олег также проголосовал за поправки. «Потому, что Путин действительно много сделал для страны, а в будущем сможет еще больше все улучшить», – прокомментировал свое решение Олег. По его словам, он тщательно изучал каждую поправку и в целом относится к ним положительно. «В них есть здравый смысл», – считает молодой человек. Нарвитянка и гражданка РФ Светлана призналась, что на этот раз воздержалась от голосования. «Это не означает, что я против поправок. Но, к сожалению, из-за большой загруженности на работе не было времени изучить подробно как саму конституцию, так и все поправки, чтобы понять, что изменится, а ведь если отдаешь свой голос за что-то, то нужно и отвечать за этот выбор», – пояснила Светлана. Как она относится к тому, что поправки дают возможность нынешнему президенту России баллотироваться на эту должность вновь?

«А кто, если не он? На сегодняшний день Путин – единственный, кто может справиться в этой должности», – убеждена Светлана.

Наша постоянная читательница 93-летняя Анастасия Курилова рассказала нашему изданию, что обязательно попросит членов избирательной комиссии приехать к ней на дом, чтобы она могла проголосовать за поправки. «У меня в России дети, внуки – очень хочу их поддержать», – пояснила Анастасия.





Генконсул: нарвитян голосование привлекает

По просьбе нашего издания ход и организацию голосования о поправках в Конституцию РФ в Нарвском консульском округе прокомментировал генконсул, председатель избирательной комиссии участка №8347 Юрий Васильевич Грибков.

– Какое количество избирателей приняло участие в предварительном голосовании? Как бы вы оценили нынешнюю активность избирателей по сравнению с другими волеизьявлениями граждан РФ в Ида-Вирумаа – участием в президентских выборах, в выборах в Госдуму?

– В предварительном голосовании приняло участие около 2000 человек. В том, что касается предварительного голосования по другим вопросам – это сопоставимые цифры. За 2, 5 года работы здесь, в Нарве, у меня сложилось впечатление, что нарвитяне больше заточены на то, чтобы голосовать за лидера, а не за что-то иное. Например, в президентских выборах 2018 года приняло участие 12 794 человека. Думские выборы – это всегда примерно в два раза меньше. Что касается голосования о поправках в Конституцию РФ, то у нас до сих пор, конечно, такого прецедента не было, но мы довольны тем, что сегодня, в основной день голосования, у нас проголосовало до полудня около 500 человек. Печалит то, что погода сегодня непостоянная, то и дело льет дождь, и из-за этого, наверное, кое-кто и не придет. Но в целом можно сказать, что нарвитян это голосование привлекает, вызывает у них интерес.

– Какие возможности для голосования были у жителей консульского округа из других городов Ида- Вирумаа, у пожилых людей?

– Мы составили график движения автобусов из Тапа, Раквере, Кохтла- Ярве, Силламяэ и через руководителей общественных организаций российских соотечественников проинформировали о возможности воспользоваться ими в первую очередь маломобильных и пожилых граждан в возрасте 65+. На основе инструкций ЦИК мы завели специальный журнал для лиц, желающих проголосовать вне избирательного участка, где четко регистрировались данные человека, его адрес и телефон, затем на заседании участковой избирательной комиссии мы рассматривали эти заявления, принимали решения о выезде. И таким образом у нас проголосовало около 70 человек. Мы стараемся обязательно удовлетворять просьбы маломобильных граждан, чтобы они также имели возможность проголосовать, если имеют такое желание.

– Какие вопросы по поводу голосования задавали нарвитяне? Просили ли они инфоматериалы по поводу поправок, имелись ли таковые на избирательном участке?

– Информационное обеспечение было, мы сделали два стенда, чтобы людям было удобнее изучать эти документы, но востребованными они не оказались. Лишь немногие, придя на участок, изучали документацию, поправки к конституции, и было видно, что они еще не определились. Я обратил внимание на то, что практически все приходят уже со своим мнением. В каждой кабинке для голосования висит копия предлагаемых поправок, но, судя по тому, что люди

заходят в кабинку и через несколько секунд выходят уже с заполненным бюллетенем, осмелюсь предположить, что они уже сделали свой выбор. Вопросов по поводу сути голосования нам не задавали.





Наша справка

Голосование за внесение поправок в российскую конституцию в Нарве проходило в Генконсульстве РФ, в консульский округ которого входит Нарва с ее 36% российских граждан, а также другие города Ида-Вирумаа, в течение 7 дней, включая основной день голосования – 1 июля.

Окончательный результат голосования по поправкам в конституцию РФ на избирательном участке в Нарве такой: 3097 человек поддержали поправки, 163 - высказались против.

Ирина ТОКАРЕВА