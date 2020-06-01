Гулять голым по городу нельзя. Остальное – на усмотрение местной власти

Дата публикации: Сегодня, 15:20 Просмотрено: 207

Пару дней назад в Нарве люди наблюдали необычное зрелище – по городу ходила полностью обнаженная женщина.

На видео, снятом горожанами, видно, что это не было эпатажной демонстрацией в стиле группы Femen. Женщина спокойно гуляла, присаживалась на скамейки…

Вохможно, человек болен, но тогда почему он находится без присмотра? Как расценивать такое поведение? Как себя вести, наблюдая такое? Что можно и нужно сделать? Эти и другие вопросы мы задали Департаменту полиции и погранохраны. В частности, обратили внимание на то, что во время жары на улицах появились люди, разгуливающих в стиле «НЮ». А даже на курортах в такой «одежде» можно находиться только в пляжной зоне. Есть ли какие-то правила, правовые акты по этому поводу?

Отвечает ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин:

Исходя из Закона об охране правопорядка (Глава 4, раздел 1, § 55, (3)), в публичном месте запрещено находится обнаженным, если это серьезно препятствует возможности другого человека использовать данное место по назначению. Местные самоуправления могут определять места, где нахождение в обнаженным виде не будет считаться обстоятельством, беспокоящим других лиц (к примеру, нудистские пляжи). Находясь в публичных пространствах, необходимо считаться с находящимися там другими людьми, чтобы внешний вид человека не тревожил спокойствие и благополучие остальных.

Стоит упомянуть, что закон не регулирует степень обнажённости, и в случае сомнений стоит принимать во внимание местные обычаи, традиции, привычки и особенности. Понятно, что встреча в городе с полностью обнаженным человеком не является ежедневным явлением в нашей жизни и очевидно, что возмущение людей обоснованно (это могут увидеть маленькие дети, к примеру). Полиция рассматривает все подобные случаи индивидуально и исходя из конкретных обстоятельств.

Нарвское отделение полиции не получало сообщений о представленной на видео женщине. Полиция хотела бы напомнить жителям, что если они увидят человека, который находится в публичном пространстве полностью обнаженным, то об этом обязательно стоит сообщить в полицию по номеру 112.

Виталий ШКОЛА