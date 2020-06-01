В Нарве в июле четыре дня не будет горячей воды

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Поставщик теплоэнергии Narva Soojusvõrk сообщила, что с 6 по 9 июля в приграничном городе не будет горячей воды в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассах.

Постепенное снижение температуры горячей воды начнется в воскресенье, 5 июля с 22:00. Поставщик тепла просит закрыть входные задвижки на теплоузлах и открыть после них дренажи или воздушники до 14:00 часов 6 июля и на весь срок ремонта до 9 июля включительно.

Подачу горячей воды после ремонта теплотрасс возобновят в пятницу, 10 июля с 8:00.

Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.