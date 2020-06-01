Въехать в Усть-Нарву можно. Но могут быть проблемы

Дата публикации: Сегодня, 14:15 Просмотрено: 79

То, что ремонт дороги Нарва - Нарва-Йыэсуу затеян как-то не ко времени, отмечают все автомобилисты. Разгар сезона, лето, которое в Прибалтике непредсказуемо, а до любимого курорта без затруднений не добраться.

Вот этот щит почти на выезде из Нарвы в сторону Нарва-Йыэсуу некоторых автомобилистов приводит в замешательство.

ФОТО: Светлана Зайцева

Нужно приспосабливаться

Однако, что случилось, то случилось, и к новым реалиям нужно как-то приспосабливаться. На трассе установлены знаки и информационные щиты, один из которых вызвал недоумение у некоторых водителей. Они расценили указанную там схему движения как запрет на прямой проезд в Усть-Нарву.

Кроме владельцев личного транспорта есть и маршрутные автобусы, для которых объезд означает сбой расписания, что неудобно как пассажирам, так и перевозчику. Однако вопрос направления автобусов по объездному пути все же рассматривается, об этом сказал в интервью Raadio 4 руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс. Но оговорился, что это – крайний случай, строители обещают «зеленый коридор» для общественного транспорта в обе стороны.

К слову, один маршрут, №32, уже изменен – автобус, ранее следовавший через Нарва-Йыэсуу в Силламяэ, теперь заходить в курортный город не будет.

Подробная информация о маршруте есть на нашем сайте prospekt.ee.





Запрета нет

Чтобы разъяснить ситуацию, мы обратились к старшему специалисту организации дорожного движения Департамента городского хозяйства Игорю Круглову. Он подтвердил, что, несмотря на постоянные разъяснения, вопросов от населения поступает много, и порекомендовал обратиться к специалисту, досконально владеющему вопросом, представителю генерального подрядчика ТОО N&V Дмитрию Суслову.

- Вы видите на этом щите знак «кирпич» или «тупик»? – спрашивает Дмитрий. И объясняет: - Здесь изображена схема рекомендательного объезда. На щите стоят два знака: «дорожные работы» и «возможный затор». Понятно, что в связи с проводимыми работами небольшая пробка действительно возможна, и водителю предоставляется выбор – ждать восстановления движения либо воспользоваться указанным на схеме объездом.





Проблемы будут

Напомним, что полностью дорога для частников закрыта на выезд из Нарва-Йыэсуу, добираться в Нарву придется через Таллиннское шоссе. А въехать можно всё же напрямую.

- То есть трасса, хоть и с ограничениями, но открыта?

- Со 100-процентной уверенностью могу сказать: полностью дорогу закрывать никто не будет, - говорит Дмитрий Суслов. - Возможны определённые ограничения, но при проведении дорожных работ они неизбежны. Из этого и нужно исходить – будут простои, небольшие, 5-10 минут, но будут, возможны и другие затруднения. Именно для этого и вывешен данный информационный щит. Повторю, ждать или ехать в объезд – ваш выбор, никто никого ни к чему не обязывает. С моей точки зрения, тем, кто едет в сады, проще подождать, а тем, кто направляется на отдых, на пляж, лучше воспользоваться рекомендуемым объездом.

- Пользуясь случаем, еще раз спрошу о сроках окончания работ…

- Сроки не изменились, к концу сентября всё асфальтовое покрытие будет уложено. Остаются работы по разметке и озеленению, но они возможны и после возобновления движения по трассе.





Это важно!

В заключение разговора Дмитрий Суслов обратил внимание водителей на важные моменты.

- От себя, как от представителя подрядчика, хочу обратиться к водителям. Большая просьба ко всем участникам движения вести себя в соответствие с установленными временными дорожными знаками. Это очень важно, так как существуют реальные риски: непосредственно на дороге находятся люди, рабочие и строительная техника. Прецедент уже был – водитель наехал на знак. Если нет необходимости, то, возможно, лучше поехать в объезд. Для вашего и нашего спокойствия.

Как видим, ни горуправа Нарвы, ни генподрядчик ТОО N&V

не отрицают, что движение по трассе Нарва - Нарва-Йыэсуу будет сопряжено с некоторыми трудностями. Обидно, конечно, курортный сезон… Но правила дорожного движения нужно соблюдать, а следовать или нет рекомендациям – свободный выбор каждого.

Виталий ШКОЛА