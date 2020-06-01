Алые паруса

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В этом году среди выпускников гимназий Нарвы 59 медалистов (37 «золотых» и 22 «серебряных»). Добрая четверть их численного состава приходится на Нарвский Языковой лицей (всего на сегодняшний день в Нарве действует 9 гимназий).

На примере одной из школ Нарвы (называемой иногда, по старой памяти, Гуманитарной гимназией и даже 14-й школой), чей нынешний выпуск стал одним из самых урожайных на медали за всю ее историю, мы хотим рассказать о том, чем запомнились школьные годы лучшим из лучших ее воспитанникам, уходящим этим летом в большую взрослую жизнь. Им и всем выпускникам города этого непростого 2020 года посвящается этот выпуск.