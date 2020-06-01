Шторм повалил деревья на променаде. А как же мышки?

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Сильный ветер, переходящий в шторм, повалил вчера вековые деревья на верхнем променаде в Нарве.



Интересно, что в Спасательный департамент не поступила ни одного вызова по этому поводу. Как сказала руководитель отдела коммуникаций Восточного спасательного центра Евгения Парв, обычно спасатели выезжают в случаях, когда ситуация угрожает жизни и здоровью людей, а также мешает дорожному движению. То есть, поваленных деревьев в Нарве никто не испугался и спасателям не сообщил.

По информации Елены Магдиной, старшего специалиста по благоустройству Департамента городского хозяйства, эти старые деревья давно представляли потенциальную опасность, по поводу вырубки части из них горуправа обращалась в соответствующие республиканские инстанции.

Деревья спилить не разрешали, кроме совсем сухих: все мы помним о том, что таким образом защитники окружающей среды пытаются сберечь популяцию летучих мышей, гнездящихся в дуплах их стволов.



Елена Магдина заверила, что все упавшие деревья будут утилизированы, а те сухие, что еще не убраны, также будут спилены и утилизированы.

Таким образом, от шторма больше всего пострадали мышки, ведь люди спасателей не вызывали…

Виталий ШКОЛА