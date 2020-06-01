Председатель КТ Надежда Кузнецова: вкладываем, участвуем и вновь вкладываем

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В последние два года в Нарве, можно сказать, наблюдается настоящий бум реновации квартирных домов: КТ ремонтируют крыши, утепляют и облагораживают фасады…

Сегодня гостях у редакции Надежда Кузнецова, председатель одного из нарвских КТ, которое не один год активно участвует в городской программе «Украсим родной город» и умело использует ее возможности.





Новость изнутри

У товарищества, которое возглавляет Надежда Кузнецова, необычное и очень длинное название – фактически, это перечисление всех шести домов, которые в него входят: Narva Linn, Haigla 10, 16, Kooli põik tn 2, 2A ,4, 4A. По словам городского художника Нарвы Дениса Полубоярова, жители этих двухэтажных домов сталинской эпохи в районе Кренгольма демонстрируют пример того, как можно и нужно заниматься благоустройством. «Жители поэтапно приводят в порядок не только отдельные дома, но и зеленые зоны, внутренние пространства дворов. На мой взгляд, это прорыв для Нарвы. Результат виден: можно сказать, что в город «возвращается» красивый и необычный архитектурный объект, что важно для всех горожан», – высказал свое мнение Полубояров на одном из инфочасов в городской управе в прошлом году.



Заместитель председателя Нарвского горсобрания, руководитель SA Narva Linnaelamu Елена Пахомова подчеркивает, что это товарищество в 2020 году вновь в списке нарвских КТ, которые успешно участвуют в городской программе «Украсим родной город» и получают субсидию от города на реновацию своих домов. (Напомним, размер субсидий, в зависимости от работ, составляет в среднем от 5 до 10 тыс. евро. Величина городской поддержки зависит также от категории дома).

Елена Пахомова:

– Очень важно, чтобы ходатайство о субсидии, которое КТ направляет в гору- праву после проведения всех ремонтных работ и получения разрешения на эксплуатацию здания, было правильно оформлено и вовремя подано. И это во многом зависит от председателя КТ. К сожалению, из-за несоблюдения условий программы некоторым КТ мы были вынуждены отказывать. У Надежды Кузнецовой всегда все корректно и грамотно.





Кто есть кто

Надежда Кузнецова – нарвитянка. В Нарве родилась, училась, вышла замуж, родила детей. 12 лет прожила в Ленинграде, но потом вернулась в Нарву и с 1989 года работает на Кренгольме оператором-кладовщиком. Сначала трудилась на той, «старой» Кренгольмской мануфактуре, а теперь на Кренгольме, который пишет свою новую историю, располагаясь на территории промышленного парка Inteс Nakro.

Три года назад Надежду Кузнецову выбрали председателем квартирного товарищества. Полемики по кандидатуре на общем собрании не было, поскольку на протяжении нескольких лет Надежда была членом ревизионной комиссии КТ, живет в одном из домов на Kooli põik уже 30 лет. Так что все знали, кто она такая, как умеет работать, а она прекрасно ориентировалась в делах товарищества, знала его проблемы и возможности.



– Ваше товарищество смело берет кредиты, три года подряд активно участвует в городской программе «Украсим родной город». В то время, как, все мы знаем, порой членов товарищества не уговорить даже на элементарный косметический ремонт в подъезде: денег жалко. Как вам удается подвигнуть жильцов на серьезные ремонты?

Надежда Кузнецова:

– Во-первых, большая работа была проведена моими предшественниками – прежними председателями КТ Феликсом Именавичусом (светлая ему память) и Павлом Кирном. Целевые взносы на ремонтные работы в товариществе стали собирать еще за 4 года до того, как я стала председателем. Так что мне не пришлось начинать с нуля. Но надо было наконец решиться и начинать действовать. Во- вторых, наши дома построены в 1947-1948 году, и многие из них находились в откровенно аварийном состоянии, прежде всего крыши. По моему глубокому убеждению, мы опоздали лет на 15, давно надо было делать. Это же наша собственность! Ну и, в конце концов, люди хотят жить лучше, в другой, более комфортной и красивой среде. Поэтому предложение брать кредит в банке (тем более что у нас уже была скоплена определенная сумма) встретили с пониманием.

– С чего начали?

– С крыш, это же главное в доме. Начали с одного здания, посмотрели, убедились, что фирма Katuse ABC отлично работает, реновировали крыши на остальных домах. Потом решили принимать участие в городской программе «Украсим родной город». Считаю, это отличная программа! Например, город может компенсировать до 40 процентов потраченных товариществом средств на реновацию крыши в домах старой планировки типа наших. Конечно, уже после того, как эта работа сделана. И на общем собрании КТ мы решили, что эти «возвратные» деньги будем вкладывать опять же в ремонт наших домов. И вот к сегодняшнему дню что мы сделали (за три года): 6 крыш, 6 отмосток, цоколи на двух домах, на трех домах карнизы с лепниной, на двух домах привели в порядок балконы. В этом году на полученные благодаря участию в городской

программе деньги делаем два карниза, три цоколя и балконы в трех домах и немного реставрируем вход на Хайгла, 10; полностью сделать новый фасад денег, увы, не хватает.

– А вообще фасады в планах?

– Конечно. Вы только представьте, как преобразится Нарва, когда мы обновим фасады всех наших домов! Мы идем к этому поэтапно. К счастью, утеплять наши дома нет необходимости – так они изначально построены. Подсчитали, на реновацию фасада только одного нашего дома требуется около 30 тысяч евро. Пока мы к этому не готовы. У нас просто нет оборотных средств, как у многоквартирных домов. Поэтому десять раз подсчитываем и обдумываем, куда все- таки в первую очередь инвестировать и не ошибиться в своих приоритетах.

– При обсуждении этих самых приоритетов в товариществах порой такие баталии идут! А у вас все так тихо, гладко?

– Ну, так не бывает в большой семье, чтобы без дискуссий и разногласий, – с улыбкой отвечает госпожа председатель. – В нашем КТ 68 собственников, приблизительно 156 проживающих. Оппозиция всегда есть, и она нужна, чтобы увидеть всю полноту картины. Ни у кого нет монополии на истину. Главное, чтобы критика была конструктивной. Спасибо жильцам, которые меня поддерживают. Их подавляющее большинство, поэтому мы и меняем нашу жизнь к лучшему.





Другая жизнь

У Надежды Кузнецовой трое взрослых сыновей и 5 внуков. Живут не в Нарве, но часто приезжают к родителям. К слову, сыновья заняты в сфере строительства, так что всегда готовы дать родной матери дельные профессиональные советы.

Отдушина Надежды – Кулгу. Здесь у них с мужем несколько лодочных гаражей, сделали большой подиум на воде, который Надежда превратила в замечательную зону отдыха: море цветов, плетеная мебель… Можно побыть в одиночестве, а можно в кругу друзей и знакомых, их у четы Кузнецовых много.





Два простых вопроса

– Если говорить о вашем КТ, какая она, ваша самая большая мечта?

– Однозначно – благоустроить наш двор! Чтобы он был безопасным и красивым, с детской площадкой, цветниками; чтобы там свободно бегали и играли дети, не парковались машины. У нас двор уникальный – он четко очерчен двухэтажными домами, растут кусты сирени и жасмина; ощущение, как будто мы живем за городом. У нас уже есть проект на детскую площадку. А в 2021 году рядом с нами город построит парковку на 85 машин – это на два товарищества.

– Город помогает своей программой в реновации квартирных домов. А чего еще ждете от него в плане благоустройства?

– Знаю, что все наши жители очень ждут преображения парка Победы. Прекрасно, что сейчас идет его реновация, за Кренгольмской гимназией строится не рядовой стадион, а целый спортивный центр, еще бы вопрос с ДК им. Герасимова как-то решился. И это будет новая жизнь нашего района в целом! Не знаю, забота ли это города – например, грязные витрины в бывших магазинах в начале улицы Пушкина, с которой, собственно, начинается знакомство с Нарвой… Но хотелось бы, чтобы и такие мелочи были в поле зрения чиновников.

Светлана ЗАЙЦЕВА