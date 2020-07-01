Viru Prospekt Изменен уездный маршрут автобуса №32 » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

Город / В центре вниманияИзменен уездный маршрут автобуса №32

Дата публикации: Сегодня, 17:21 Просмотрено: 21

В связи с ремонтными работами дороги Нарва - Нарва-Йыесуу и закрытием перекрестка Рийгикюла с 01.07.2020 на время ремонтных работ изменяется маршрут движения автобуса №32 и время отправлениия от кладбища Рийгикюла и Синимяэ.


Изменения маршрута №32 с 01.07.2020:
• Автобус не идет через Нарва-Йыесуу и у него новый маршрут: Narva jaam -> Olgina alevik -> Riigiküla kalmistu -> Peeterristi -> Sinimäe kool -> Sinimäe kalmistu -> Sillamäe bussijaam.
• Отправление от кладбища Синимяэ в направлении Силламяэ на 10 минут раньше - новое отправление в 11:48 (по старому расписанию в 11:58).
• Отправление от кладбища Рийгикюла в направлении Нарвы на 15 минут раньше - новое отправление в 13:35 (по старому расписанию в 13:50).
Время отправления от вокзала из Нарвы прежнее 11:00 и от автобусного вокзала Силламяэ 13:00.

Изменен уездный маршрут автобуса №32
Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все