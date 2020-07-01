Изменен уездный маршрут автобуса №32

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В связи с ремонтными работами дороги Нарва - Нарва-Йыесуу и закрытием перекрестка Рийгикюла с 01.07.2020 на время ремонтных работ изменяется маршрут движения автобуса №32 и время отправлениия от кладбища Рийгикюла и Синимяэ.



Изменения маршрута №32 с 01.07.2020:

• Автобус не идет через Нарва-Йыесуу и у него новый маршрут: Narva jaam -> Olgina alevik -> Riigiküla kalmistu -> Peeterristi -> Sinimäe kool -> Sinimäe kalmistu -> Sillamäe bussijaam.

• Отправление от кладбища Синимяэ в направлении Силламяэ на 10 минут раньше - новое отправление в 11:48 (по старому расписанию в 11:58).

• Отправление от кладбища Рийгикюла в направлении Нарвы на 15 минут раньше - новое отправление в 13:35 (по старому расписанию в 13:50).

Время отправления от вокзала из Нарвы прежнее 11:00 и от автобусного вокзала Силламяэ 13:00.