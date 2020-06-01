У нарвитянки выявили Covid, протекавший без симптомов

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Один из двух новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Эстонии за минувшие сутки, произошел в Нарве.

Как пояснила нашему изданию руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, тест на коронавирус нарвитянке провели во время подготовки к плановому лечению — это стандартная процедура. Никаких симптомов заражения у женщины не было. В настоящее время департамент выявляет круг родных, знакомых и коллег по работе, с которыми контактировала женщина.

Муузикус затруднилась назвать нашему изданию возраст и профессию женщины, но сказала, что по роду своей деятельности она контактировала с ограниченным количеством людей. Также департаменту пока неизвестно, побывала ли заразившаяся нарвитянка за границей и каким путем произошло заражение.

Ирина Токарева