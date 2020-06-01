В Нарве объявлен архитектурный конкурс на строительство второй госгимназии

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Госкомпания Riigi Kinnisvara по заказу горуправы Нарвы и министерства образования и науки объявила архитектурный конкурс, в ходе которого будет спроектирован учебный комплекс на месте нынешней Эстонской гимназии.



Согласно условиям тендера, необходимо спроектировать здание государственной гимназии, основной школы и детского сада на улице Краави, 1.

По словам архитектора Калле Комиссарова, в соответствии с программой развития школьной сети к 2023 году в Нарве должно быть построено две гимназии. "В сентябре 2019 года был создан архитектурный проект для госгимназии на улице Пушкина. Теперь мы рады начать второй архитектурный конкурс для еще одной госгимназии в районе Старого города".

Зона планирования частично включает в себя недвижимость Нарвской музыкальной школы и Нарвской ваналиннаской государственной школы. В непосредственной близости находятся Нарвская поликлиника, исторические сооружения - Королевский вал и бастион Глория, на котором расположена Художественная галерея. В радиусе трехсот метров находятся Нарвский колледж, Нарвская ратуша, чуть восточнее - Темный сад и набережная реки Нарва, на западе - Нарвская Кесклннаская школа, новый парк, посвященный столетию Эстонской Республики.

От здания Эстонской гимназии сохранится только часть здания, построенного в 1960 году.

Здание новой основной школы будет рассчитано на 135 учебных мест, госгимназии - на 252 учебных места.

Заявки на участие в тендере принимаются до 11 сентября. Призовой фонд составляет 27 500 евро.