За сутки - два позитивных результата тестов. Один - в Нарве

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За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 769 первичных тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, добавились два позитивных результата, сообщил во вторник утром департамент здоровья.



По данным регистра населения, один новый случай зафиксирован в городе Нарве в Ида-Вирумаа и один в Таллинне (Харьюмаа). У обоих пациентов заражение выявлено в связи с подготовкой к плановому лечению. Обстоятельства, при которых произошло заражение, выясняются.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 4 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

На вторник в больницах закончено 389 историй болезни COVID-19 в отношении 376 человек.

По состоянию на вторник выздоровели 1829 человек, у 1393 человек история болезни закрыта, у 436 позитивный результат на тест был подтвержден более четырех недель назад, и никто из этих людей не проходил лечения в больнице.

Всего в Эстонии сделано более 106 000 первичных тестов, из них 1989, то есть 1,9 процента, дали позитивный результат на SARS-CoV-2.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.