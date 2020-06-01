В Нарве пройдут соревнования по киберспорту

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С 23 по 26 июля в нарвском здании Vaba Lava при поддержке творческого инкубатора OBJEKT пройдет крупное киберспортивное мероприятие в регионе – Baltic eSport event 2020.

В соревнованиях примут участие 15 команд со всей Эстонии. Главным событием будет турнир в дисциплине CS:GO – Counter Strike: Global Offensive. В соревнованиях примут участия команды со всей Эстонии: Never Gone, TeamClowns, dBugs, ChillMeOut, oPium, Rolling Freedom, Ferrum Team, Lesgedi, Levelten, ForFun, RGB, estonian.pro, NG, SttelOn, JjKvintou.

"Главная цель проводящегося мероприятия – раскрыть потенциал местных киберспортсменов и стимулировать развитие необходимой для этого инфраструктуры, привлечь внимание к киберспорту заинтересованных лиц, а также, в целом, популяризировать занятия киберспортом", - сказал руководитель команды организаторов Baltic eSport Иван Дмитриев.

Организаторы рассчитывают привлечь порядка 600 зрителей в Нарву и еще более 5000 онлайн.

Киберспорт считается одним из самых популярных видов спорта наряду с футболом, баскетболом и другими традиционными дисциплинами.

Более подробная информация есть на сайте www.esport.oen.ee.