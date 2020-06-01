Нарва: от барокко до сталинизма и постмодернизма

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В среду, 1 июля, в 12.00 состоится открытие архитектурной выставки «От дачи до дворца. Облик Нарвы 2020», которая тонко подмечает особенности архитектуры пограничного города.



Несмотря на то, что Нарва является одним из крупнейших городов Эстонии, ее архитектура мало известна широкой публике. Выставка восполняет этот пробел и знакомит посетителей с городским пространством Нарвы, от средневековья до наших дней, от дачи до дворца, от крепости до центра Фама. Здания будут рассмотрены с акцентом на их стилистику, символы, отсылки к ценностям эпох, удачные архитектурные приемы и необычные решения. Будут также продемонстрированы различные слои перестроек, обращено внимание на стили жизни в той или иной среде. Зритель узнает о самобытной нарвской Венеции, мощных бастионах, типовой застройке, зданиях модерн, наследии Кренгольма и о множестве шедевров современной эстонской архитектуры.

Специально к выставке было выпущено объемное издание «Нарва. От дачи до дворца», в котором подробно рассматривается архитектура города, которую мы видим в Нарве на сегодняшний день, а также открывается более широкий временной, архитектурный и культурно-исторический контекст. Книга предназначена как для коренных жителей Нарвы, так и для туристов, посещающих город, которые хотят больше узнать об архитектуре Нарвы и Ивангорода. В настоящее время издание доступно на эстонском языке, в течение нескольких месяцев выйдет русскоязычная версия книги.

Авторы выставки и издания, старший специалист по охране памятников старины Мадис Туудер и искусствовед Карин Паулюс, подчеркивают, что, подходя к созданию выставки, они в первую очередь делали акцент не на утраченной прекрасной Нарвской жемчужине — уничтоженном старом городе, а скорее на желании представить и оценить современную многослойную и захватывающую архитектурную среду Нарвы. «Не было сделано никакого нового общего обзора Нарвы с точки зрения городского пространства, последний - Олега Котшеновского - был опубликован в 1991 году. Мы рассматриваем город в целом, то есть те места, которые мы можем видеть именно сейчас как ратушу, так и типовую районную застройку. Когда мы говорим об архитектуре Нарвы, последняя обычно не упоминается, хотя на самом деле город в основном и состоит из нее», - говорит Туудер. Карин Паулюс, одна из кураторов выставки, объясняет: «Мы хотим показать, что наряду с промышленной архитектурой и барокко, объекты советской эпохи в их разнообразии - от сталинизма до постмодернизма - а также совершенно новые здания заслуживают внимания. Пляжное задание с прогулочной крышей, здание колледжа Тартуского университета и корпуса Академии внутренних дел не менее важны, чем старые дома! В книге нарвитяне смогут найти информацию о своем районе, а во многих случаях даже о доме или дачном участке».

Дизайнер выставки - Тыну Нарро, графический дизайнер Яан Эварт. Издание было отредактировано Мерике Иваск и оформлено Яаном Эвартом. Мероприятие полностью поддерживается Культурным капиталом Эстонии.

Выставка «От дачи до дворца. Облик Нарвы 2020» будет открыта в Художественной галерее Нарвского музея до 6 декабря 2020 года.