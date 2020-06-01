Нарвская мэрия подготовила петицию в Рийгикогу, направленную на борьбу с самовольными свалками

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Накануне Яанова дня председатели квартирных и садовых товариществ Нарвы приняли участие в организованном по инициативе мэрии круглом столе «Поговорим о мусоре». Многие из собравшихся подписали подготовленную мэрией петицию в Рийгикогу, в которой предлагается для улучшения борьбы с самовольными свалками внести поправки в Закон об отходах.

Сортировать мусор все выгоднее

В ходе круглого стола председателям товариществ напомнили о том, что с 26 юля этого года вступают в силу новые цены на вывоз мусора, поскольку 25 июля заканчивается действие прежнего договора об оказании услуги организованного сбора и вывоза отходов и вступает в силу новый договор. Его город заключил с победителем конкурса госпоставки - OÜ Ekovir, предложившим наиболее низкие цены. Тем не менее, как мы уже и писали, вывоз смешанных отходов подорожает существенно.

Так, вывоз контейнера смешанных отходов объемом 2,5 кубометра будет стоить уже не 18 евро, как сейчас, а 26,4 евро, контейнер объемом 4,5 кубометра - 29,76 евро вместо нынешних 19,8 евро. По-прежнему бесплатным остается вывоз бумаги и картона, а также начиная с 1 января будущего года бесплатным станет вывоз контейнеров со смешанной упаковкой, так что сортировка мусора становится для КТ еще более выгодным делом.





Кто должен убирать вокруг контейнеров?

Больной вопрос для ряда КТ - самовольные свалки, возникающие возле бесплатных общественных контейнеров для сбора упаковки. Поскольку согласно Закону об отходах расходы на утилизацию упаковки включены в стоимость товара, на территории Эстонии действуют три фирмы по бесплатному сбору и утилизации упаковки, которые устанавливают свои контейнеры в том числе и в Нарве - их можно найти возле всех крупных торговых центров, а также в районах жилых домов.

Однако безответственные граждане, увы, устраивают возле таких контейнеров самовольные свалки бытового, строительного и прочего мусора, утилизация которого уже никем не оплачена и неизвестно, кто должен ею заниматься. В итоге недовольные такой ситуацией фирмы свои контейнеры просто увозят, как это произошло, например, с контейнерами для сбора стекла, установленными рядом с жилым домом по адресу Тиймани, 14, о котором мы писали в номере от 14 мая 2020.

В то же время нельзя сказать, что перенос контейнеров подальше от КТ, жители которых хотят сортировать отходы, - разумное и правильное решение. Так кто же все-таки должен убирать территорию вокруг бесплатных контейнеров? Участвовавший в круглом столе мэр Нарвы Алексей Евграфов пояснил собравшимся, что он совсем недавно консультировался по этому поводу с Министерством окружающей среды и выяснил, что уборка мусора вокруг общественных контейнеров все же является обязанностью фирм, занимающихся сбором упаковки. Поэтому точка в этом вопросе не поставлена, и мэрия будет вести переговоры с этими фирмами.





Камеры не помогут

Отметим, что и многие председатели КТ принимают близко к сердцу самовольные свалки, образующиеся рядом с общественными контейнерами. По их мнению, самый простой способ наказать безответственных граждан, желающих сэкономить на вывозе старой мебели или строи-тельных отходов, - установить рядом с общественными контейнерами видеокамеры, отснятый материал с которых помогал бы полиции заводить дела против нарушителей порядка.

Однако, по словам главного специалиста службы охраны порядка нарвской мэрии Дмитрия Дьякова, подобные видеоматериалы для возбуждения дел использовать невозможно: чтобы они стали законным доказательством, нарушители должны быть предупреждены о том, что ведется съемка, а в таком случае установка видеокамеры становится бесполезной и захламлять станут уже другую территорию. Установка же видеокамер возле каждого контейнера - слишком затратное мероприятие.





Петиция о контрольной закупке

Тем не менее, мэрия в сотрудничестве с комиссией городского собрания по товариществам (председатель Елена Пахомова) придумала собственный способ борьбы с самовольными свалками. А именно, подготовила для комиссии Рийгикогу по окружающей среде предложение о внесении поправок в Закон об отходах. В случае, если эти поправки будут приняты, бороться с самовольными свалками станет значительно проще, полагают инициаторы.

А проблема достаточно серьезная, о чем мы тоже уже не раз писали, ведь помимо незаконных свалок в черте города ежегодно тонны мусора попадают в окружающие леса. И, как подтвердил выступивший на круглом столе член правления Narva Jäätmekäitluskeskus (Нарвского центра обращения с отходами) Кирилл Аверин, ежегодно центр в сотрудничестве с RMK (Центром управления гослесами) занимается уборкой этих свалок, количество которых год от года только растет.

Инициаторы петиции обращают внимание комиссии Рийгикогу по окружающей среде, что, к примеру, в Нарве множество людей предлагают населению услуги по вывозу отходов, не имея необходимых для этого документов. Жители города передают свой строительный и бытовой мусор людям, подающим такие объявления, и в результате отходы попадают не на свалку, а в окружающую

среду, в том числе - на земли, принадлежащие государству или местному самоуправлению.

Полномочия же местного самоуправления в сфере надзора ограничены - если в куче самовольно вывезенного мусора не удается найти документов или иных следов, позволяющих определить его владельца, то уборка территории ложится на плечи собственника недвижимости.

Поэтому в петиции предлагается расширить на подобных «перевозчиков мусора» понятие контрольной закупки. Сейчас согласно действующему законодательству контрольную закупку можно осуществлять только в отношении фирм, подозревающихся в незаконной скупке металла. Правом осуществлять контрольную закупку наделена лишь Инспекция по охране окружающей среды.

В петиции предлагается дать это право также и местным самоуправлениям. По идее авторов петиции, это позволит местным самоуправлениям эффективнее осуществлять надзор за соблюдением Закона об отходах, а также уменьшит административную нагрузку на Инспекцию по охране окружающей среды.

На круглом столе под петицией поставили подписи человек 15. Почему не привлекли к обсуждению петиции всех нарвитян? По словам Дмитрия Дьякова, тема достаточно специфическая, поэтому обсудили ее именно с председателями товариществ, которые хорошо в ней разбираются. Собранных же на круглом столе подписей вполне достаточно, чтобы инициировать обсуждение поправки в Рийгикогу, а вот о результатах обсуждения узнаем, скорее всего, через пару месяцев, когда Рийгикогу вернется к работе после летних каникул.

Ирина ТОКАРЕВА