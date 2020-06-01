Ремонт на шоссе Нарва – Нарва-Йыэсуу повлияет на движение автобусов и автомобилей

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Реконструкция участка соединяющего Нарву с курортным Нарва-Йыэсуу шоссе в разгар пляжного сезона создаст определенные неудобства как для жителей курорта, так и для нарвитян, желающих отдохнуть на море или поехать на свою дачу.



Проведение строительных работ на шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу, по данным Ида-Вирумааского центра общественного транспорта, не создаст серьезных проблем для автобусного сообщения, но с 1 июля во избежание пробок владельцам личного транспорта рекомендуют использовать объездной маршрут по шоссе Нарва - Таллинн.

"У нас было несколько совещаний со строителями. Они говорят о задержках до 10 минут. Это допустимо для автобусных графиков. Но если задержки будут более 15 минут, то тогда собьются все расписания. На этот случай у нас есть запасные варианты. Тогда придется некоторые рейсы пустить в объезд через Удрию. Но это крайний случай, пока мы не будем его рассматривать", - говорит руководитель Ида-Вирумааского центра общественного транспорта Хейки Лутс.

По словам Лутса, есть договоренность и в отношении нарвских городских маршрутов, которые следуют в дачные поселки. Изменения коснутся лишь одного маршрута.

"Нарвские городские линии 36, 37, 38, по договоренности со строителями, останутся без изменений. Но есть линия номер 32 Нарва - Рийгикюла - Нарва-Йыэсуу - кладбище Синимяэ - Силламяэ. С 1 июля на этом маршруте не будет заезда в Нарва-Йыэсуу", - отмечает Лутс.

Предполагается, что все работы по реконструкции шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу завершатся к концу сентября. Строители пока не намерены полностью закрывать движение, но не исключают, что в какой-то период они будут вынуждены закрыть шоссе полностью.

ERR