Шестьдесят седьмой почетный Знак - у Николая Бурдакова

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Прошедшее в пятницу очередное заседание городского собрания началось с сообщения мэра Нарвы Алексея Евграфова о награждении Знаком почета города Нарвы президента клуба «Нарва Транс» Николая Бурдакова за вклад в спортивную жизнь города.

Мэр сообщил, что сначала решение о награждении Бурдакова единогласно приняла комиссия по вручению знака, после чего было принято соответствующее решение Нарвской городской управы. Николай Бурдаков получил Знак почета города Нарвы за номером 67.

Наталья СОБОЛЕВА