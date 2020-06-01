Viru Prospekt Шестьдесят седьмой почетный Знак - у Николая Бурдакова » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

Город / В центре вниманияШестьдесят седьмой почетный Знак - у Николая Бурдакова

Дата публикации: Сегодня, 19:54 Просмотрено: 35

Прошедшее в пятницу очередное заседание городского собрания началось с сообщения мэра Нарвы Алексея Евграфова о награждении Знаком почета города Нарвы президента клуба «Нарва Транс» Николая Бурдакова за вклад в спортивную жизнь города.

Мэр сообщил, что сначала решение о награждении Бурдакова единогласно приняла комиссия по вручению знака, после чего было принято соответствующее решение Нарвской городской управы. Николай Бурдаков получил Знак почета города Нарвы за номером 67.

Наталья СОБОЛЕВА

Шестьдесят седьмой почетный Знак - у Николая Бурдакова
Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все