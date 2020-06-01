Народное голосование завершилось. Ждем реализации

Дата публикации: Сегодня, 11:18 Просмотрено: 72

Народное голосование по программе «Гражданская инициатива-2020» завершено, но окончательная судьба наиболее понравившихся жителям Нарвы проектов еще не определена.

Купание в карьере запрещено. Хотя в нем всегда купались. Решит ли этот вопрос благоустройство карьера?



Напомним, что решение о поддержке гражданской инициативы было принято депутатами Нарвского горсобрания на заседании 30 января текущего года. Тогда же был определен и бюджет программы – 200 000 евро. Мэр города Алексей Евграфов тогда же уточнил, что в указанную сумму входят и затраты на проектирование, что может существенно повлиять на конечную стоимость проектов.





Цифры и факты

Чтобы горожане понимали, о чем идет речь, еще 18 февраля был проведен специальный круглый стол. Рассмотрим это на примерах. Народное голосование выбрало три проекта. Их общая стоимость вполне вписывается в утвержденные двести тысяч. Так, проект школьного двора у школы №6 определен его инициаторами в 80 000 евро, слип для лодок на улице Йые, 17 – 55 176 евро, и благоустройство территории в районе карьера Кадастику – 26 284 евро. Общая сумма, как нетрудно подсчитать, составляет 161 тысячу 460 евро.

Таким образом, в бюджет вписываются все три проекта, выбранные голосованием из шестнадцати представленных на рассмотрение. С 1 по 14 июня в нем приняли участие 636 нарвитян, 184 из которых проголосовали на бумаге, 452 – через интернет. Не так много для 50-тысячной Нарвы, но в расчет принимались именно эти цифры проектов.

Итак, денег достаточно, но на проектирование остается менее 40 тысяч. Хватит ли этого, должна определить специальная комиссия. Как говорил мэр, запланированная на «народную инициативу» сумма может меняться. А представившая вместе с Еленой Пахомовой программу Татьяна Стофальт уточняла, что деньги на нее будут изыскиваться из сэкономленных на различных конкурсах госпоставки средств. То есть сумма может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. Но пока об этом ничего не известно.





О чем речь

Идеи по благоустройству родного города у нарвитян были всегда. И в той или иной форме они старались довести их до властей. Но с принятием программы народного бюджета предложения обрели форму конкретную, официальную.

Перед тем, как отдать свой голос, человек мог детально ознакомиться с проектом – от описания до стоимости. Так, можно было узнать, что «школьный двор» – это территория для неформального общения, занятий спортом, полезных игр для школьников всех возрастов. На площадке планируется установить разнообразное оборудование, от скалолазной горки до ящиков для выращивания растений.

Необходимость слипа авторы обосновывают тем, что современного места для спуска лодок на воду в Нарве попросту нет. И это в городе, стоящем на полноводной реке! Несомненно, такой проект нужен и местным рыболовам, и приезжим туристам-водникам.

О карьере Кадастику и говорить нечего. Этот вопрос давно висит в воздухе, люди на карьере отдыхают и без всяких удобств, поэтому благоустройство его территории стало насущной задачей. Комфорт, безопасность – тут и и спорить не о чем.





Когда и как

Как сказала нам заведующая отделом коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Татьяна Леннук, комиссия, в которой представлены депутаты и представители горуправы, не будет выбирать один из проектов. Приоритет будет отдан тем, что набрали наибольшее количество голосов и стоимость которых вписывается в выделенные деньги.

– Если денег хватит на три проекта, значит, все три и будут реализованы, – сказала она.

Что же касается сроков, то они отнюдь не отдаленные – строительство должно пройти уже в этом и следующем, 2021 году. Нужно понимать, что все проекты должны пройти определенные обязательные процедуры, от уже упомянутого проектирования до выбора подрядчика строительных работ.

Будем оптимистичны – исходящие непосредственно от горожан идеи, как никогда, близки к реализации. И в ближайшие год-полтора мы в этом сможем убедиться.

Виталий ШКОЛА