Главный экспонат обновленного Нарвского замка очень ждет нарвитян

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Обновленный Нарвский замок, где после двухлетних восстановительных работ впервые открылся для посетителей Восточный флигель, уже открыт для посетителей.



Их ждет новая, необычная и полная открытий экспозиция, основная тема которой – 700-летний Нарвский замок, стоящий на границе Востока и Запада, и его история. Здесь при желании можно с интересом провести до нескольких часов.





Открытие, «вырубленное» топором

Торжественное открытие обновленного Нарвского замка прошло с участием министра культуры Тыниса Лукаса, мэра Нарвы Алексея Евграфова и других представителей местной власти, а также самих музейных работников, прессы и

сотрудников множества больших и малых фирм, принимавших участие в проекте.



В ходе церемонии директор Нарвского музея Иво Пости раздал несколько впечатляющей высоты стопок благодарственных писем в рамочках всем участникам работ – начиная от производителя мебели до архитектурного бюро JVR, создавшего основной проект реконструкции. “А как же иначе? То, что мы сегодня здесь видим, – результат добросовестной работы многих фирм и многих людей”, – сказал нашему изданию Иво Пости.

Вместо традиционного перерезания ленточки вход в Восточный флигель решили “прорубить” топорами – под гром салюта из средневековой пушки по сигналу директора музея министр культуры, мэр Нарвы и сам Иво Пости одновременно взмахнули топорами, перерубая канат с разноцветными флажками. К слову, разрубить канат получилось не с первого раза, но это, пожалуй, и символично: если вспомнить, сколько споров вызвал в свое время сам проект реконструкции и сколько непредвиденных сложностей возникло в ходе восстановительных работ, становится ясно, что “прорубание входа” в Восточный флигель и не могло быть простым делом.





Золотой рыцарь

После церемонии для всех желающих сотрудники музея провели обзорные экскурсии, в одной из которых приняло участие наше издание. Долгие годы в загадочный Восточный флигель могли проникнуть только сами сотрудники музея и, конечно, любопытные журналисты, которые, узнав о масштабных планах реконструкции целого крыла Нарвского замка, не могли не напроситься на экскурсию. Несколько лет назад побывала в Восточном флигеле и автор этих строк: то, что было и что стало теперь, – небо и земля. Некоторые решения неожиданные, но интересные и волнующие. Например, в одном из залов взгляд сразу приковывает застекленное квадратное отверстие в полу, заглянув в которое можно увидеть далеко внизу парящую золотую фигуру рыцаря в доспехах.

Этот рыцарь –стилизованная фигура, поясняет наш экскурсовод, она должна понравиться современным детям, в чьем представлении рыцари – это некие супергерои. Отмечу, что некоторые взрослые при виде этого экспоната тоже на минутку почувствовали себя детьми.

Креативный директор агентства Identity Ионель Лехари (кстати, именно это агентство занималось разработкой символики 100-летнего юбилея Эстонии, а также председательства Эстонии в ЕС) рассказал нашему изданию, что очень доволен реакцией первых зрителей, поскольку в концепцию экспозиции разработчики вложили всю душу, да и не только они.

Ионель Лехари: «Работали вместе с историками, сотрудниками музея, архитекторами, у себя в агентстве проводили «мозговые штурмы». Так что нельзя даже выделить какого-то одного автора», – ответил Лехари на наш вопрос, кто же все-таки придумал замечательного золотого рыцаря-супергероя.





Историю замка расскажут аудиогиды

Из Северного двора в Восточный флигель ведет внутренний дворик замечательной красоты, а внутри флигеля можно перемещаться как по лестницам, так и – вплоть до третьего этажа – на двух просторных лифтах, каждый из которых может перевезти до 8 человек одновременно. Благодаря лифтам в Нарвском замке теперь могут побывать и люди с ограниченными возможностями, и не только осмотреть его экспозицию, но и полюбоваться красивыми видами на город и на российский берег.

Новая экспозиция располагается на нескольких этажах, и, хотя осмотреть ее можно и в ходе обычной экскурсии, которую проведет гид-экскурсовод Нарвского музея, наиболее комфортно любознательный и вдумчивый посетитель будет себя чувствовать в компании с аудио-гидом, который содержит массу интересной и полезной информации. Как пояснили сотрудники музея, аудиогиды пока не готовы, но появятся в музее в течение ближайших двух-трех недель. Пользование аудиогидами будет входить в стоимость билета, который, кстати, стал дороже, чем раньше. Но зато и осмотреть посетитель может больше: в стоимость билета входит также посещение средневековых ремесленных мастерских Северного двора и его “монета”, предназначенная для покупок.

В одном из залов с помощью электронных экранов можно познакомиться с историей восстановления Нарвского замка: к примеру, на старых фотографиях видно, что до войны наша знаменитая башня Германа, которую сейчас можно смело назвать главной визитной карточкой Нарвы, имела совсем другую крышу: четырехскатную с небольшой башенкой сверху. Сейчас крыша – двухскатная, плюс появилась галерея. Сказать, что это фантазия архитекторов и проектировщиков, тоже нельзя – есть свидетельства, что именно так эта башня выглядела в совсем уж незапамятные времена, отметил наш гид.

В том же зале на примере различных известных памятников архитектуры можно познакомиться с разными подходами к сохранению исторических зданий – консервации, реконструкции и реставрации. Это тем более интересно, что Нарвский замок на сегодняшний день носит следы всех трех подходов. В этом зале в дальнейшем планируется проводить познавательные занятия для нарвских школьников, и опытный гид-экскурсовод Художественной галереи Елена Ховарт сразу оценила его как весьма удобный для подобной деятельности.

Многие гости Нарвского замка думают, что они посещают очень древнее сооружение, но это верно лишь отчасти. Помимо действительно древних стен, здесь имеются современные системы коммуникаций, не существовавших, естественно, во времена рыцарей, и их объемное изображение можно увидеть в новой экспозиции – эта сложная и интересная система обычно скрыта от посторонних глаз.





Истории солдат

Наверное, один из самых интересных объектов новой экспозиции – военный зал. Ведь вплоть до 1945 года Нарвский замок считался военным объектом, и его стены видели множество солдат разных эпох и армий. Их облик воссоздали с помощью одетых в исторические костюмы манекенов – начиная от шведского рыцаря и заканчивая двумя солдатами Второй мировой – немецким и советским. Глаза у всех солдат завязаны, потому что, как пояснил нам гид, с точки зрения военной истории солдаты – это всего лишь боевые единицы, не имеющие индивидуальности. Но в действительности это не так, и у каждого солдата есть своя история, все они записаны на аудиогиде, и, слушая эти рассказы, в военном зале можно будет при желании провести до нескольких часов.



Есть в новой экспозиции удивительный зал Противостояния, где с противоположных стен друг на друга смотрят два огромных голографических лица, которые каждую минуту меняют свое выражение – это Иван Грозный и противостоявший ему магистр Ливонского ордена Готхард Кетлер напоминают о длительной и кровопролитной Ливонской войне, которая началась с осады Нарвской крепости.





Стены – тоже экспонат

В некоторых залах Восточного флигеля можно увидеть аутентичные исторические стены, которые выглядят так же, как и семь веков назад – в отличие от знакомых нам стен Нарвского замка с забетонированными швами, эти стены не восстанавливали с помощью строительных материалов двадцатого века. Выглядят они впечатляюще, но в то же время кажутся несколько ветхими, и поэтому мы спросили у архитектора по интерьеру архитектурного бюро JVR, не опасно ли было оставлять их в таком первозданном виде.



Тийу Труус: «Стены достаточно прочные, и это не голословное утверждение – оно подтверждено целым рядом экспертиз. И эти стены – настоящая ценность новой экспозиции, ведь главный ее экспонат – это сам Нарвский замок».

По ее словам, за последние годы, еще с тех пор, как начались работы по проектированию, она побывала в Нарве много раз. “И она ста-ла для меня родной. Поэтому очень хочется, чтобы экспозицию посмотрели и оценили нарвитяне”, – поделилась Тийу.





Новые «Кремлевские соловьи»

Своими впечатлениями о новой экспозиции поделилась и нарвский политик, депутат Рийгикогу и Нарвского горсобрания Катри Райк.

“Очень понравилась новая экспозиция. Ее ждали очень давно, ведь ее не меняли 30 лет. И она полностью оправдала ожидания. Надеюсь, что новая экспозиция и обновленный Нарвский замок станут таким же мощным магнитом для туристов со всей Эстонии, каким стал спектакль “Кремлевские соловьи”, - сказала нашему изданию Райк.





Наша справка

Основной проект работ по реконструкции подготовлен архитектурным бюро JVR. Работы по реконструкции были выполнены Scandec Ehitus OÜ.

На двух этажах здания конвента открыта новая интерактивная постоянная экспозиция о Нарвской крепости. Визуальное оформление новой постоянной экспозиции представлено архитектурным бюро Architect 11 в сотрудничестве с концептуальным и дизайнерским агентством Identity. Реконструкция Нарвского замка и новая постоянная экспозиция являются частью проекта «Центр открытий пограничной крепости», который стартовал 1 июля 2016 года. Общая стоимость проекта составляет более 4 миллионов евро, из которых 3,54 миллиона евро поступили из Европейского фонда регионального развития.

Ирина ТОКАРЕВА