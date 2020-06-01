Чтобы предприятия выжили и быстрее вышли из кризиса

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Предприятия туристического сектора, а также микро- и малые предприятия других отраслей, в том числе и FIE, на чью деятельность негативно повлияла пандемия COVID 19, могут получить от государства безвозмездную поддержку по частичному возмещению ущерба, которая составляет от 2 до 60 тысяч евро в зависимости от рода деятельности.

Антон Праткунас: «Ожидаемый результат поддержки - устойчивость малых предприятий после окончания пандемии COVID-19».

- Величина так называемого антикризисного пособия на предприятие зависит от разных факторов: сфера деятельности предприятия, его размеры, потеря оборота, уплаченные государству налоги на рабочую силу, - объясняет бизнес-консультант Нарвского бюро Центра развития предпринимательства Ида-Виру (IVEK) Антон Праткунас. – Эти пособия Министерство экономики и коммуникаций предлагает через Фонд развития предпринимательства (EAS). Утром 11 мая EAS открыл прием ходатайств по утвержденным решением правительства кризисным пособиям для предпринимателей из сферы туризма и пособиям по возмещению ущерба для мелких предпринимателей. С самого начала было объявлено, что бюджет поддержки ограничен, ходатайства будут рассмотрены в порядке подачи, что означало, что прием прекратится, когда закончится выделенная на пособия сумма. В начале июня эта мера была закрыта.

- И насколько активны были предприниматели Ида-Вирумаа в получении этих пособий? Сколько ходатайств было отправлено из Ида-Вирумаа?

- Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Во-первых, на сайте EAS www.eas.ee есть только общая информация - перечислены все предприятия, уже получившие пособия, но выборку – сколько среди ходатаев фирм из Ида-Вирумаа или другого региона Эстонии, пока никто не делал. Эта информация открыта и доступна. Во-вторых, рассмотрение ходатайств еще идет – ведь это требует времени. Могу лишь сказать, что на 10 июня удовлетворенных ходатайств (это не только туризм, но все секторы экономики, компании со всей Эстонии) было 2 464. Какова будет окончательная цифра, узнаем позже. Вообще же, знаю, что только за одни сутки – 11 мая, когда открылся прием ходатайств, было подано свыше 2,5 тысяч заявлений (!). Об активности наших местных предпринимателей в период пандемии коронавируса и объявления в стране чрезвычайного положения могу судить по количеству участников вэбинаров, которые начиная с 16 марта регулярно проводило Министерство экономики и коммуникаций, а также непосредственно IVEK: участников на каждом вэбинаре было много, например, на семинарах министерства до 800 человек. Многие местные предприниматели активно задавали вопросы в чатах, обращались к нам за помощью – разъяснить, уточнить какие-то положения, заполнить ходатайство. До 15 июня предприниматели, чьи фирмы находились в торговых центрах, которые были закрыты на период ЧП, также могли подавать ходатайства на компенсацию аренды. Это еще одна из антикризисных мер для малых предпринимателей.

Знаю об опыте нарвских предпринимателей, которые умело использовали безвозмездную поддержку от государства для того, чтобы что-то перестроить в своем бизнесе. Но, конечно, есть и предприниматели, которые спохватились только сегодня. Хотя, повторюсь, информации было очень много; вся она была и на русском языке.

Кризисное пособие как для туризма, так и для мелких предпринимателей не подлежит возврату, является одноразовым, и основным условием получения пособия является четко определяемая связь между трудностями предприятия и кризисом. При подаче ходатайства необходимо описать, как вирус повлиял на хозяйственную деятельность предприятия.

Источник: www.eas.ee





НАША СПРАВКА:

В рамках мер по поддержке туризма выделено 25 миллионов евро на пособия предприятиям из сферы гостиничного бизнеса и общественного питания, туроператорам, предприятиям, предлагающим туристические услуги, и туристическим объектам. 10 миллионов евро выделено на возмещение кризисного ущерба в качестве поддержки микро-предприятий, мелких предпринимателей и FIE.

Светлана Зайцева