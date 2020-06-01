Нарвитяне говорили о себе и о коронакризисе: никакой бравады, очень честно и открыто

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Двенадцатый выпуск Дня обсуждений VESNA2020BAZAR прошел в новом и нетрадиционном формате: 17 жителей Северо-Востока Эстонии, преимущественно из Нарвы, дали блиц-интервью на самую актуальную ныне тему – коронакризис. Трехминутные видео-интервью смотрите на страничке BAZAR в Фэйсбуке https://www.facebook.com/bazarestonia/.

Команда VESNA2020BAZAR, которая создала свою историю Нарвы во время пандемии коронавируса: администратор и создатель формата День обсуждений BAZAR Валерия Лаврова, свето-звуко-аудио-видеооператор Артемий Фомин, редактор Дня обсуждений, журналист Михаил Комашко. А также в команде - ассистент BAZARа, создательница образовательного проекта Futurist Вивиан Рянкель – к сожалению, она оказалась за кадром.

- В этом сезоне мы решили отказаться от публичных дискуссий, споров и мероприятий как оффлайн, так и онлайн. Большая волна коронакризиса позади, но далее всех нас ждет немало испытаний. Поэтому команда BAZARа решила сделать ряд коротких видео, в которых наши партнеры, спикеры и местные жители делятся своими мыслями о главном испытании 2020 года, - говорит инициатор и бессменный организатор Дня обсуждений BAZAR Валерия Лаврова.

Каждое интервью длится не более трех минут. Респонденты отвечают на 4 вопроса, которые связаны с коронавирусом: как пережили чрезвычайное положение, какие главные выводы сделали и ноу-хау изобрели, какие планы на ближайшее будущее, как не опускать руки и двигаться дальше, что посоветуете другим? Для удобства пользователей социальных сетей видео сопровождается титрами на эстонском и русском языках. Среди тех, кто участвовал на этот раз в BAZARe, – директор завода Fortaco Estonia Лариса Шабунова, управляющая кафе Muna Бронислава Пупкевич, мэр Нарвы Алексей Евграфов, совладелец спортклуба Narva Baza, спортсмен и фитнес-тренер Павел Боровков, директор Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов, психотерапевт Наталья Скворцова и другие. К слову, и ваш корреспондент - шеф-редактор газеты «Виру Проспект» Светлана Зайцева.

- По какому принципу выбирали участников для этого BAZARa? – интересуюсь я у организаторов.

- Мы пригласили к разговору людей, с которыми уже работали на BAZARE, личности довольно известные в местном сообществе, чей опыт, на наш взгляд, может помочь и поддержать многих. Это были представители семи различных областей: общество, молодежь, здоровье, управление, бизнес, творческая индустрия, СМИ, - вступает в разговор Михаил Комашко, редактор BAZARa, журналист Радио 4 (Нарвская студия).

- Как откликались на приглашение к участию?

- Ни один человек не отказался. За что мы всем очень благодарны! Кстати, мы сразу предупреждали: будем стремиться делать безмонтажное интервью одним кадром. Это желание исходило из концепции проекта VESNA2020BAZAR: во-первых, для стилистического единообразия, во-вторых, для ощущения искренности и открытости. Истории героев видео смотрелись “как есть”, а не как нарезка с редакторским вмешательством. При этом нашим героям надо было точно уложиться в отведенное время. Это непросто. Но все были готовы к такой работе. Запись шла даже в выходные дни. У команды BAZARa этот проект занял две недели работы по вечерам, ночам, после работы и в обеденные перерывы, на выходных и между выполнением рабочих обязанностей.

- Может быть, есть нечто, что прошло, как говорится, красной нитью через все выступления, что-то их все объединяющее?

- Единой истории нет, у каждого она своя. Но есть единое настроение – оптимизм, с которым наши жители смотрят в будущее, несмотря на все сложности, которые принес коронавирус, кризисное время. Никто не опустил руки, не отчаялся. Наши герои не только действовали (перестраивали бизнес, работали онлайн, учились, доделывали давно задуманное), но некоторые и бездействовали или занимались поиском и развитием своей “флексибилити”, кто-то занимался семьей. Короче говоря, все постарались приспособиться к нестандартной ситуации. И в этом тоже скрывается большое достижение, на наш взгляд.

Интересно, что буквально на днях, уже после нашего BAZARa, было озвучено исследование кредитной фирмы Intrum, которое выявило, что 55% жителей Эстонии верят в лучшее экономическое будущее после коронакризиса, в то время как среднеевропейский показатель – 23%.

И что еще поразило – это та открытость, с которой участники VESNA2020BAZAR говорили о своих трудностях. Никакой бравады, разговор предельно честный и откровенный. Предприниматели, бизнесмены не стеснялись говорить о том, что на 50% снизились заказы, обороты катастрофически упали, мэр прямо сказал по поводу дыры в городском бюджете…

- Вопрос потери работы стоял с особой остротой?

- Да. Но многие считают, что сделали максимально возможное на данное время. И говорят, что, если кризис ударит еще сильнее, и на это есть свои планы. В любом случае, будут идти вперед, чтобы без работы не остаться.

- Но хотим подчеркнуть, - спешит добавить Валерия, - что в своих мини-интервью по поводу коронакризиса люди говорили не только о бизнесе и о работе. Делились и историями из личной жизни. В результате, на наш взгляд, нам удалось создать своего рода летопись, городскую хронику Нарвы и Ида-Вирумаа во время пандемии коронавируса. Надеемся, что такой сборник ярких и жизнеутверждающих примеров эмоционально поможет не только идавирусцам, но и всем жителям Эстонии.





Наша справка: По хештегу #VESNA2020BAZAR легче всего найти видео и статьи в Facebook и на Youtube.





Светлана Зайцева