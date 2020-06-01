Безработным разрешат подрабатывать. Пособия не лишат

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В начале июня правительство направило в Рийгикогу законопроект, который сделает систему выплаты пособий по безработице более гибкой. Безработным планируется разрешить подрабатывать и одновременно получать пособие по безработице.

За комментариями мы обратились в Министерство социальных дел. На наши вопросы отвечает советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Анна Тислер.

- Кто конкретно сможет воспользоваться этой услугой? Есть ли при этом какие-то ограничения?

- Поправки позволят временно работать до пяти дней в месяц тем людям, которые потеряли работу и стоят на учете в Кассе по безработице. При этом человек не может пользоваться этой услугой более 12 месяцев на протяжении двух лет. Важно также отметить, что человек может получать заработную плату в размере до 40 процентов от минимальной месячной заработной платы предыдущего года, то есть, например, 216 евро в этом году.

Мы считаем, что поправки позволят улучшить экономическое положение людей в период безработицы и в то же время они будут мотивировать людей вернуться на рынок труда, то есть во время поиска постоянной работы человек сможет подрабатывать без потери пособий и при этом искать постоянную работу.

Люди, оставшиеся без работы, могут, например, выполнять какие-то сезонные работы в сельскохозяйственном секторе и при этом продолжать получать пособие по безработице в течение неиспользованных дней предыдущего периода.

- Безработный сам ищет себе подработку на эти 5 дней или Касса по безработице предлагает ему рабочее место?

- Конечно, Касса по безработице помогает человеку в поиске работы, однако при этом соискатель работы должен сам оставаться активным.

- Эти 5 дней в течение месяца на протяжении 12 месяцев за 2 года можно работать у одного работодателя или «прыгать» с одного рабочего места на другое – в зависимости от предложений?

- За этот период человек может работать на любой работе, и при этом у него есть возможность менять работодателя, то есть здесь нет никаких ограничений.

- Будут ли какие-то ограничения в услугах Кассы по безработице у тех, кто воспользуется возможностью работать 5 дней в месяц? Например, нельзя будет продолжать учиться на курсах или еще что-то?

- Нет, ограничений не будет. Для людей, которые воспользуются возможностью работать пять дней в месяц будут также доступны все услуги, которые предоставляет Касса по безработице, в том числе у них будет право на курсы и страховку.

- На ваш взгляд, в каких секторах экономики будут наиболее востребованы «пятидневные» работники?

- Сложно сказать. Скорее мы говорим про какие-то сезонные работы в сельскохозяйственном секторе.

Возможно, «пятидневные» работники будут больше всего востребованы в сельскохозяйственном секторе — на сезонных работах.

Фото иллюстративное

- Для безработных, безусловно, это прекрасное предложение. А как, на ваш взгляд, отнесутся к нему работодатели? Будет ли у них заинтересованность в таких работниках?

- Этот вопрос лучше задать работодателям, но в целом они настроены положительно.

Законодательные поправки вступят в силу 1 сентября 2020 года.

Светлана Зайцева