Касса по безработице запустила портал временных вакансий

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О том, как коронакризис и чрезвычайное положение повлияли на ситуацию на рынке труда в Ида-Вирумаа, что предлагает сегодня работодателям и оставшимся без работы ида-вирусцам Касса по безработице, мы беседуем с Катрин Лаар, ведущим консультантом Ида-Вируского отделения Эстонской Кассы по безработице.

- Для начала, пожалуйста, нарисуйте общую картину дня: какова сейчас безработица в Ида-Вирумаа по сравнению с прошлым годом.

- По состоянию на 10 июня 2019 на учете в Эстонской Кассе по безработице в Ида-Вируском уезде было 5639 человек; по состоянию на сегодняшний день (10 июня 2020) зарегистрированных безработных в Ида-Вируском уезде 8071.

По сравнению с прошлым годом количество безработных выросло на 30,15%, но сейчас мы не видим полной картины кризиса, так как предприятия стараются остаться на плаву, пользуясь всеми возможностями. На сегодняшний день ставка зарегистрированной безработицы в Ида-Вируском уезде составляет 13,3%. Кризис показал, что до сих пор встречается неофициальная работа без уплаты налогов. Люди, потерявшие такую работу, получают гораздо меньшее пособие.

Согласно весеннему экономическому прогнозу Министерства финансов, экономический спад Эстонии в этом году достигнет не менее трех процентов, но при эффективных мерах кризисной помощи нормальная экономическая деятельность должна восстановиться значительно быстрее, чем после прошлого кризиса. Во время кризиса рынок труда неизбежно переживает сильный откат, предприятия стоят перед тяжелым выбором, временно снижать рабочую нагрузку или сразу сокращать работников.

- Можем ли мы сказать, что именно коронавирус явился главной причиной такого бедственного положения? Или он – одна из причин в длинном ряду?

- Вирус, карантин и чрезвычайное положение явились прямой причиной временного увеличения количества безработных, прервав стойкую тенденцию к улучшению экономики. Количество безработных на сегодняшний день выросло, но этот рост значительно тормозит компенсация заработной платы, выплачиваемая Кассой по безработице. Без поддержки работодателей количество безработных было бы намного больше, а негативное влияние на экономику сильнее.

Несмотря на сокращения многие работодатели пользуются кризисом и набирают себе мотивированных и готовых к труду сотрудников.

Фото иллюстративное

- Есть мнение, что среди всех отраслей сектору гостеприимства (отели, СПА, рестораны, кафе, музеи и проч.), пожалуй, был нанесен самый тяжелый удар. Как вы считаете, применительно к Ида-Вирумаа, это так?

- Всемирная пандемия коронавируса влияет на экономику всего государства. Несомненно, кризис сильно ударил по туристическом бизнесу, а значит, отразился и на работе гостиниц и отелей. Но пострадал не только туризм. Один из крупнейших работодателей Силламяэ - завод редких и редкоземельных металлов NPM SiImet - в июне сокращает 65 человек. Работавшее в Нарве шведское промышленное предприятие HANZA Mechanics Narva в апреле сократило 45 работников.

Всего же в Ида-Вирумаа, по состоянию на середину мая, было подано 16 первичных уведомлений о коллективных сокращениях, которые касались примерно 360 сотрудников. Большинство уведомлений о сокращениях поступило от предприятий сектора обрабатывающей промышленности.

Когда начался прием заявлений на компенсацию заработной платы, сразу уменьшилось число сообщений о коллективных сокращениях. Существует и такой критерий, как недопустимость сокращения получателя пособия в следующем месяце. Так что, можно полагать, что часть рабочих мест спасли.

- Насколько активно предприниматели Ида-Вирумаа, особенно представители малого и среднего бизнеса, воспользовались государственной поддержкой?

- Компенсация заработной платы была разработана с целью избежать сокращений работников и дать возможность пережить работодателям и работникам период, когда по причине распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения объем работы и оборот компаний снизился. Для выплаты этой компенсации были задействованы резервы Кассы по безработице, в общей сложности на эту меру выделено 250 000 000 евро, из которых по состоянию на 17 мая выплачено уже 136 237 361 евро.

Все, кто подходил под условия пособия и желал это сделать, предоставили соответствующие ходатайства и получили необходимую помощь. Компенсации выплачивались работникам, которые работают по трудовому договору и за которых ранее были уплачены налоги.

По состоянию на 7 июня Касса по безработице назначила компенсации заработной платы в Ида-Вирумаа 1104 предприятиям, 7595 получателей компенсаций и общий расход на их выплату составил 9,2 млн евро.

- Была ли у Кассы по безработице обратная связь от предпринимателей?

- В основном благодарили за оказанные консультации и за предоставленную помощь, некоторые предприниматели спрашивали, будут ли продлены выплаты компенсаций и далее. Но в основном проблемы были технического характера по поводу заполнения ходатайств, и они быстро разрешались.

Когда кризис начался, предприятия с официальными работниками смогли подать ходатайства на пособие на выплату зарплаты. Но если люди работали неофициально, то и работодатель не смог подать на них ходатайство. Следить за этим - не наша работа, но косвенно мы видим, что это все еще довольно большая проблема в Ида-Вирумаа.

- Поговаривают, что компенсация зарплат будет продлена. Это слухи?

- Правительство одобрило продление компенсации заработной платы на месяц и перевело две меры по предотвращению безработицы, связанные с уровневым обучением Кассы по безработице под финансирование Европейского социального фонда для обеспечения их финансирования даже в случае роста безработицы, изменив для этого условия программы занятости.

Работодатель может претендовать на дополнительную компенсацию по заработной плате за июнь в июле 2020 года. Компенсация заработной платы выплачивается работнику, чья рабочая нагрузка или зарплата была уменьшена. В любом случае возмещение выплачивается в размере 50 процентов от брутто-зарплаты работника, к которой добавляется выплачиваемая работодателем брутто-зарплата в размере не менее 150 евро. Работодатель должен выплатить свою часть до подачи ходатайства. Работодатель может ходатайствовать о пособии только для тех работников, чей договор был заключен до 1 марта 2020 года. Предприятия, которые не имели налоговой задолженности 12 марта, которые заплатили налоговую задолженность на момент подачи заявления или чьи налоговые долги разбиты на части, могут подать ходатайство в Кассу по безработице.

При необходимости со всей информацией на русском языке можно ознакомиться на сайте Кассы по безработице www.tootukassa.ee

- Безусловно, не все справятся с нынешним кризисом. Тем более маячит призрак второй волны коронавируса осенью. И если летний сезон не даст заработать отелям и ресторанам, то сокращения будут неизбежны. У вас есть прогноз, какими они могут быть?

- Как изменится ситуация на рынке труда, сегодня прогнозировать довольно сложно. Но можно предположить, что эти изменения неизбежны. В частности, предприятий, которые испытывали трудности еще до введения чрезвычайного положения, останется меньше. Хочу обратить ваше внимание: несмотря на то, что некоторых работников сокращают, многие работодатели пользуются кризисом и набирают себе мотивированных и готовых к труду сотрудников. При желании работать найти работу будет возможно. Каждый собственник бизнеса сейчас ищет новые возможности и старается перепрофилировать свои услуги под ситуацию и сохранить свой персонал и доходы.

- На какие новые услуги Кассы по безработице советуете обратить внимание?

- У людей, теряющих весомую часть своего дохода, есть возможность дополнительного заработка. Касса по безработице запустила отдельно портал временных вакансий (https://www.onlineexpo. com/ee/ajutised-tookohad/), где можно напрямую связываться с теми работодателями, которые в связи с положением в стране готовы предложить временную работу.

Все услуги Кассы по безработице – консультирование по карьере, оплата обучения, помощь в поиске нового места и другие - оказываются бесплатно и всем на одинаковых условиях.

- Каков сегодня в Ида-Вирумаа спрос на рабочую силу?

- По состоянию на 10 июня 2020 года работодатели искали в Ида-Вирумаа с помощью Кассы по безработице работников на 363 вакансии.

Светлана Зайцева