Виза в Россию: не использовал – возврата денег не будет

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Коронавирус нарушил планы очень многих людей, в том числе и эстонских граждан, которые собирались посетить Росcию и открыли для этого визу.



Наши читатели спрашивают: что будет с визами, которые эстонские граждане получили для поездки/поездок в Россию, но не смогли их осуществить из-за закрытия границ по причине коронавируса? Будет ли продлен их срок или возвращены деньги? И каких конкретно виз это коснется – одноразовых, многоразовых, на полгода, на два года? И если да, то на сколько? Будет это сделано автоматически или надо идти в Генконсульство РФ в Нарве, в посольство России в Таллинне и писать заявление?

За ответами на эти вопросы мы обратились в Генеральное консульство Российской Федерации в Нарве.

Отвечает генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков:

– Ни российские правовые акты, ни международные соглашения Российской Федерации, регулирующие отношения с третьими странами в области визовой политики, не содержат положений о возврате визовых сборов.

Не предусмотрен действующим законодательством и механизм «зачета» сборов за выдачу виз, которыми заявители не воспользовались (в том числе по независящим от них причинам), в счет последующей оплаты визовых сборов.

В соответствии с разъяснениями, полученными из МИД РФ, в этом вопросе российская визовая политика не отличается от подхода большинства государств мира. Таким образом, плата квалифицируется как сбор за осуществление целого ряда регламентируемых мероприятий в рамках рассмотрения визовой заявки и принятие по его результатам решения, но не как оплата «услуги» по техническому оформлению документа.

Подготовила Светлана ЗАйЦЕВА