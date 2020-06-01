Дата публикации: Сегодня, 11:05 Просмотрено: 116

Для того, чтобы Яанов день прошёл безопасно, Спасательный департамент напоминает несколько правил:



• Разжигать костёр можно только на специально подготовленной для этого поверхности, а вокруг этого места не должно быть легковоспламеняемых предметов. В костре можно сжигать только чистое, непропитанное дерево, а также бумагу и картон.

• Для хорошего настроения будет достаточно и маленького костра. Важен ведь не его размер, а та атмосфера, которую он создаёт.

• Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5.4 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.

• Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от дома или мест хранения горючих материалов. Костер диаметром больше 1 метра - на расстоянии не менее 15 метров от дома или мест хранения горючих материалов. От леса костёр должен находиться на расстоянии 20 метров.

• Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня (песок, ведро с водой или огнетушитель).

• Огонь нельзя оставлять без присмотра. Когда закончите празднование Яанова дня, обязательно потушите костёр.

• Обязательно держите поблизости заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было позвать помощь по номеру 112.

• Зарегистрируй свой костёр и стань смотрителем костра. Между всеми смотрителями будут разыграны угольный гриль и огнетушители. (ссылка https://jaanituli.geoape.com/)

• Чтобы узнать подробнее о том, как разжигать костёр или ближе познакомиться с правилами пожарной безопасности, звоните по инфо-номеру спасательной службы 1524.

В Яанов день будут работать и патрули Спасательного департамента, чтобы убедиться, что костры разведены безопасно, а также информировать людей о том, как в пожароопасный период делать гриль и разводить костры.