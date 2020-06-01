Вместо «Большого проезда» - мотоэкскурсия по Кренгольму

Дата публикации: Сегодня, 09:14 Просмотрено: 339

Каждые пять лет в Эстонии проходит SUURSÕIT – большой, более 1000 км, мотопробег. Но коронавирус и здесь внес свои коррективы…



В субботу, 18 июня, около старой проходной Кренгольма, Йоальской, можно было наблюдать необычное зрелище – здесь собрались ретромотоциклы и автомобили. Но это не было выставкой или стартом пробега, - Большой проезд отменили из-за пандемии, хотя к нему, по словам организаторов всё было готово.

Однако энтузиастов остановить трудно, и они сумели найти пробегу пусть неравноценную, но замену, договорившись с администрацией Кренгольма о мотоэкскурсии по территории мануфактуры. Сюда приезжали исключительно по собственной инициативе и желанию, ведь официально проводить массовые мероприятия до сих пор не разрешено.

Сначала у старой проходной появились мотоциклисты клуба Classic Riders, вместе с ними появились энтузиасты ретромото из других городов, а затем подтянулись и автомобили – «Волги», «Жигули», а непосредственно перед началом экскурсии подошла колонна заслуженных BMW, в чьи ряды вписался и один ретро-SAAB.

Подробнее о мероприятии читайте в печатной версии нашего издания.

Виталий ШКОЛА