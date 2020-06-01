Нарвский "Транс" - в финале Кубка!

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Действующий обладатель трофея нарвский "Транс" обыграл в родных стенах таллиннский "Калев" со счетом 4:1 и вышел в финал Кубка Эстонии по футболу.





На третьей минуте Роман Нестеровский вывел хозяев вперед. В начале второго тайма Роман Собченко удвоил преимущество. На 52-й минуте нигериец Джеффри Чинеду сделал счет 3:0.

На 64-й минуте Тристан Тоомас Теэвяли сократил отставание "Калева". А на 84-й минуте Чинеду установил окончательный результат.

Днем ранее пост главного тренера "Транса" покинул турецкий специалист Дженк Озджан, и нарвской командой руководил Олег Курочкин.

Первым финалистом Кубка Эстонии стала таллиннская "Флора", одержавшая на выезде волевую победу над командой первой лиги "Элва" со счетом 4:2.

Финал Кубка Эстонии между "Флорой" и "Трансом" пройдет на столичной "А. Ле Кок Арене" 4 июля.