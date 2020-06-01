Дженк Озджан покинул нарвский "Транс"

Город / В центре внимания / СпортДженк Озджан покинул нарвский "Транс"
Дата публикации: Сегодня, 16:25 Просмотрено: 227
Турецкий специалист Дженк Озджан покинул пост главного тренера нарвского футбольного клуба "Транс". Команду временно возглавил Олег Курочкин.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, передает официальный сайт клуба.
Вместе с Дженком Озджаном команду покинул и его помощник Ильгар Набиев.
В текущем сезоне "Транс" после восьми туров набрал два очка и занимает последнее, 10-е, место в чемпионате Эстонии.
В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера является Олег Курочкин.
Озджан возглавил "Транс" в январе 2020 года. Также он был у руля команды с августа по декабрь 2018 года.
Курочкин был исполняющим обязанности главного тренера и в прошлом сезоне - с августа по ноябрь 2019 года.