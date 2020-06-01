Дженк Озджан покинул нарвский "Транс"

Дата публикации: Сегодня, 16:25 Просмотрено: 227

Турецкий специалист Дженк Озджан покинул пост главного тренера нарвского футбольного клуба "Транс". Команду временно возглавил Олег Курочкин.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, передает официальный сайт клуба.

Вместе с Дженком Озджаном команду покинул и его помощник Ильгар Набиев.

В текущем сезоне "Транс" после восьми туров набрал два очка и занимает последнее, 10-е, место в чемпионате Эстонии.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера является Олег Курочкин.

Озджан возглавил "Транс" в январе 2020 года. Также он был у руля команды с августа по декабрь 2018 года.

Курочкин был исполняющим обязанности главного тренера и в прошлом сезоне - с августа по ноябрь 2019 года.