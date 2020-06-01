Обвиняемый в убийстве в нарвской пекарне признал свою вину

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Вируский уездный суд в четверг приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором 23-летнего Сергея Баханова обвиняют в убийстве 46-летнего мужчины в нарвской пекарне в апреле этого года.

Обвиняемый признал свою вину, сообщили ERR в пресс-службе суда.

Согласно обвинению, в ночь на 1 апреля Сергей Баханов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на мужчину с ножом, нанеся ему такие ранения, которые привели к его гибели на месте происшествия.

По информации rus.err.ee, инцидент произошел в пекарне (бывший хлебозавод на Кренгольме, расположенный по адресу Калда, 33).

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс ранее сказала, что подозреваемый в убийстве мужчина на первом допросе пытался создать впечатление, что это был несчастный случай на производстве.

"Кропотливая работа следователей помогла выяснить, что на самом деле произошло в этом производственном помещении. Крайне прискорбно, что некоторые люди не умеют решать личные конфликты без насилия и тяжких последствий", - сказала капитан полиции Татьяна Пресс.