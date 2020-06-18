Вход в Восточный флигель прорубили топорами

Город / В центре вниманияВход в Восточный флигель прорубили топорами
Дата публикации: Сегодня, 21:56 Просмотрено: 107
В четверг, 18 июня, состоялось долгожданноеи ваесьма шумное и необычное открытие Восточного флигеля Нарвского замка.
Традиционной церемонии перерезания ленты не было, вместо нее министр культуры Тынис Лукас, мэр Нарвы Алексей Евграфов и руководитель Нарвского музея Иво Пости торжественно, но весело разрубили перекрывающую вход веревку с флажками. И всё это действо сопровождалось громом средневековых пушек.
После столь шумного официального открытия для гостей была организована экскурсия по вновь открывшемуся флигелю. Она была признана участниками «потрясающей».
Плановые экскурсии в Восточный флигель Нарвского замка начнутся со следующей недели. Руководство музея считает, что новая часть экспозиции станет сильным магнитом для внутреннего туризма. А после снятия ограничений, вызванных пандемией, здесь ждут гостей со всего мира.