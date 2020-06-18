Вход в Восточный флигель прорубили топорами

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В четверг, 18 июня, состоялось долгожданноеи ваесьма шумное и необычное открытие Восточного флигеля Нарвского замка.



Традиционной церемонии перерезания ленты не было, вместо нее министр культуры Тынис Лукас, мэр Нарвы Алексей Евграфов и руководитель Нарвского музея Иво Пости торжественно, но весело разрубили перекрывающую вход веревку с флажками. И всё это действо сопровождалось громом средневековых пушек.

После столь шумного официального открытия для гостей была организована экскурсия по вновь открывшемуся флигелю. Она была признана участниками «потрясающей».



Плановые экскурсии в Восточный флигель Нарвского замка начнутся со следующей недели. Руководство музея считает, что новая часть экспозиции станет сильным магнитом для внутреннего туризма. А после снятия ограничений, вызванных пандемией, здесь ждут гостей со всего мира.