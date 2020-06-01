Ивану Сергееву не могут найти замену

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В Нарве по-прежнему не могут заполнить вакантную должность главного архитектора города. Предыдущие два открытых конкурса провалились. На этой неделе был объявлен третий.

Мэр Евграфов и главный архитектор Сергеев

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, во втором конкурсе, объявленном в феврале, участвовали два претендента, но выбрать подходящего кандидата так и не удалось.

После завершения кризиса, связанного с коронавирусом, власти Нарвы вновь вернулись к этому вопросу. Третий по счету конкурс по поиску главного архитектора был объявлен на этой неделе. Прием заявлений от соискателей продлится до 7 августа.

Прежний главный архитектор Нарвы Иван Сергеев покинул должность 10 января, перейдя на работу в Министерство экономики. Пост главного архитектора он занимал четыре года.