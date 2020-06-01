Летом из Усть-Нарвы – в объезд

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Пятикилометровый участок дороги Нарва-Нарва-Йыэсуу между седьмым и двенадцатым километрами станет односторонним, и это в самый пик летнего движения по курортно-садовой трассе.



Временно дорога будет работать только на въезд, причина, по объяснению строителей, в том, что на участке ремонта проходят важные коммуникации, в том числе газовые и канализационные трубы, а также кабель международной связи.

Таким образом, въехать в Нарва- Йыэсуу из Нарвы можно по привычному короткому маршруту, а вот выехать – только через Мерекюла, далее – на Таллиннское шоссе и в Нарву. Водителям придется совершать круг, который традиционно делает свадебный кортеж. Можно, конечно, срезать по проселочным дорогам через Пухкова и Водава, но это на любителя.

Как гласит информационный щит, работы генподрядчик, ТОО «N&V», планирует завершить к сентябрю текущего года, то есть летом в Усть-Нарву нам придется ездить «свадебным кругом».



Но это все касается владельцев личного автотранспорта. А как быть с теми, кто ездит на пляж или в сады на автобусах? Можем успокоить пассажиров: достигнуто соглашение, что рейсовые автобусы будут пропускать по обычному маршруту. Добавим, что стоимость работ по ремонту участка дороги составляет

2 миллиона евро.

Виталий ШКОЛА