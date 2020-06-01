В Липовой ямке этим летом ни ресторана, ни кафе не будет

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В этом летнем сезоне кафе-ресторан в самой живописной зоне отдыха Нарвы – Липовой ямке – свои двери не откроет. Коронавирус смешал все планы нанимателя ресторанных площадей в пляжном здании Йоаорга AS Alfatom Ehitus; совет муниципального целевого учреждения Narva Linna Arendus просьбу арендатора приостановить договор до конца года не удовлетворил. Договор расторгнут.



AS Alfatom Ehitus просил собственника пляжного здания SA Narva Linna Arendus освободить его от наемной платы и уплаты коммунальных услуг, ссылаясь на чрезвычайное положение, объявленное в стране в связи с распространением коронавируса. (Как известно, с 12 марта многие предприятия питания временно прекратили свою деятельность, а с 1 июня вновь ее начали.) Совет ЦУ посчитал освобождение от наемной платы до конца года на этом основании не обоснованным.

«Кроме того, невозможно освободить арендатора от оплаты коммунальных услуг. Здание по Линнусе, 1 – городская собственность. В таком случае получится, что город финансирует интересы предпринимателя за счет городского бюджета», – также говорится в решении совета.

- Мы понимаем, что из-за коронавируса многие предприниматели, и не только работающие в секторе общественного питания, оказались в очень сложном положении. Государство выработало ряд антикризисных мер, чтобы помочь предприятиям справиться с неожиданно возникшими трудностями и остаться на плаву; городская управа Нарвы на время ЧП с 13 марта и до конца апреля отменила плату за аренду городских помещений, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на местные предприятия. Alfatom Ehitus был в их числе, – уточняет член правления SA Narva Linna Arendus Софья Хомякова. – Пандемия закончилась. Предприниматели понимают, что они должны выполнять взятые на себя обязательства.

Софья Хомякова также указывает на то, что условия аренды ресторана в пляжном здании, собственником которого является город, были, с ее точки зрения, всегда очень «мягкими»:

– Город давал освобождение от арендной платы за первый месяц, затем плата увеличивалась, но постепенно – сначала бесплатно, потом 20%, 50%, 75% от аренды. Не думаю, что кто-то из арендодателей- частных предпринимателей предложил бы подобные условия. Арендная плата составляет не менее 1 тыс. 650 евро (без учета НСО) в месяц. К арендной плате добавляются побочные расходы, которые включают в себя плату за коммунальные услуги, земельный налог и прочее.

Что касается AS Alfatom Ehitus, то они, согласно договору, должны были бы полностью оплачивать аренду с 1 июля.





«Сейчас не время»

О решении совета арендатору 314 квадратных метров в здании современной архитектуры, с уникальным видом на две знаменитые крепости и быстротечную Нарову стало известно на этой неделе в понедельник, 15 июня. Alfatom Ehitus приняло решение расторгнуть договор с SA Narva Linna Arendus.

Наше издание обратилось за комментариями к члену правления AS Alfatom Ehitus Павлу Липину.

Павел Липин:

– Комментировать, собственно, нечего. В этой ситуации, как говорится, нет ни правых, ни виноватых. Ясно, что сейчас не самое лучшее время делать инвестиции, учитывая экономическую обстановку не только у нас в городе и в стране, но и в мире, которую вызвала пандемия коронавируса, тем более в туристическом секторе, в сфере общественного питания. Проект на руках есть. Будем ждать подходящего времени.

– То есть вы не оставили свою идею или даже, можно сказать, мечту об открытии ресторана – будь то на Липовке или в будущем еще в каком-либо месте в Нарве?

– Не оставили. Повторяю: будем ждать лучших времен.



Долгая история

Напомним, что площади для кафе-ресторана в пляжном здании на Липовке обрели арендодателя лишь в результате проведения четырех по счету торгов на право их найма.

Первые торги прошли в 2014 году, когда еще только завершалось строительство этого уникального для Нарвы по своей архитектуре здания. Результаты торгов были отменены – была оспорена квалификация вероятного победителя. В торгах 2016 года победителем стала нарвская фирма OÜ Geneva. Однако в последний момент она отказалась от заключения договора, посчитав, что строительные огрехи станут угрозой для успешного ведения ресторанного бизнеса. Третьи торги на право найма прошли в 2017 году (в этом году пляжное здание передали муниципальному ЦУ Narva Linna Arendus). И опять договор остался не подписанным из-за разногласий с победителем. Летом этого же года Narva Linna Arendus провело четвертые торги. В них победила фирма Ronyx Log OÜ, известная нарвитянам своим рестораном Old Trafford на Петровской площади.

И в декабре 2017 года в пляжном здании открылся ресторан «Фортуна». В интервью нашему изданию накануне открытия ресторана владелец «Фортуны» Руслан Дышкант высказывал осторожные опасения по поводу того, будет ли ресторан востребован в зимние месяцы, но в целом был настроен оптимистично. Договор аренды подписали на 10 лет. Однако уже в октябре 2019 года договор был расторгнут, досрочно. «Фортуна», увы, не стала удачным бизнес-проектом для Ronyx Log.

В результате торгов (по счету уже пятых), проведенных в ноябре 2019 года, новым арендатором пляжного здания стала нарвская строительная фирма Alfatom Ehitus, основными направлениями деятельности которой значатся строительство и обслуживание газопроводов, проектирование котельных, работающих на газе, жидком и твердом топливе, монтаж систем отопления и теплоснабжения и прочее.

Помещение стоит абсолютно пустое



Софья Хомякова:

– Эта фирма участвовала и в предыдущих торгах, что свидетельствовало о том, что для них это продуманное решение и что у компании есть серьезный интерес к расширению своей деятельности. Alfatom Ehitus представило очень интересную и необычную концепцию ресторана. Более того, компания подготовила проект по оснащению кухни газом, которая работала исключительно на электричестве, как это было предусмотрено проектом изначально.

1 января 2020 года между SA Narva Linna Arendus и AS Alfatom Ehitus был подписан договор – так же, как и с предыдущим арендатором, на 10 лет.

Прошло полгода. Договор расторгнут. Кафе-ресторан даже не успел обзавестись новой мебелью. Помещение стоит абсолютно пустое.





Ждем новых торгов?

– Один из нарвских рестораторов высказался в СМИ, что власти Нарвы могут в скором времени вообще отказаться от того, чтобы в пляжном здании работало кафе или ресторан. Мол, точка общепита здесь предусмотрена условиями европроекта (пляжное здание построено Нарвой на деньги еврофондов –ред.), следовать им Нарва обязана первые пять лет после окончания строительства. А потом открывай

-закрывай что угодно. Что можете ответить на эти предположения? – обращаемся мы с вопросом к члену правления SA Narva Linna Arendus.

Софья Хомякова:

– Вопрос дальнейшей судьбы помещений ресторана будет вынесен на следующее заседание совета SA Narva Linna Arendus. В настоящее время, пока не найден арендатор, будем сдавать помещение ресторана с почасовой арендой – теперь будет возможность снимать помещение и для проведения спортивных групповых тренировок.





Наша справка

Пляжное здание в зоне отдыха Йоаорг в Нарве получило в 2016 году специальный приз Союза архитекторов в номинации «Бетонное сооружение 2016 года».

В пляжном здании сейчас работают: велосипедная секция спортивной школы «Энергия», тренажерный зал Joaorg, велопрокат, функционирует инфраструктура (душевые, раздевалки, туалеты) для пляжной зоны.

Помещение для кафе-ресторана составляет 314 кв. м, рассчитано на 100 посадочных мест.

Светлана ЗАЙЦЕВА