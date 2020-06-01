Возможности для реконструкции многоквартирных домов улучшаются

Дата публикации: Сегодня, 09:17 Просмотрено: 378

Сегодня я хотел бы поднять одну важную и болезненную для Нарвы проблему – улучшение состояния многоквартирных домов города. Государство поддерживает реконструкцию жилых домов через KredEx с 2010 года. Однако до сих пор в Нарве возникали серьезные проблемы с использованием этой поддержки, иными словами, можно сказать, что в Нарвских многоквартирных домах и квартирных товариществах она не использовалась в достаточной степени.

Из Нарвы – ни одного

По данным KredEx, в городе Нарва было подано 5 заявок на ремонт многоквартирных домов в 2010–2014 годах, и все они получили поддержку. В то время реконструкция поддерживалась за счет государственных средств из квоты на выбросы CO2. Однако с 2014 года, когда KredEx начал поддерживать полную реконструкцию многоквартирных домов из структурных фондов, ни одно из Нарвских квартирных товариществ не подало заявку!

Почему так? Почему нарвские квартирные товарищества не пользуются государственной поддержкой? Мы все знаем или, по крайней мере, предполагаем причины. Основные из них, вероятно, следующие: более низкие доходы, более низкий доступ к кредитам и нежелание полностью реконструировать.

Однако также понятно, что все эти причины взаимосвязаны. Чем ниже доход, тем сложнее получить кредит. Банки также не хотят давать кредиты, потому что рынок недвижимости развит недостаточно – поэтому гарантии в Нарве также меньше. Так как наши квартирные товарищества не получают ссуды, комплексные ремонтные работы невозможны. Однако, поскольку комплексная реконструкция все еще была обязательной, для нарвских КТ даже не было возможности обратиться за поддержкой.

Не менее важным является, вероятно, тот факт, что текст условий поддержки (регламент), а также бланки заявлений – на эстонском языке, и нарвитянам просто трудно их заполнить.

Как будет дальше?

27 мая 2020 года министр экономики и инфраструктуры издал Постановление № 28 «Условия и порядок предоставления поддержки для реконструкции многоквартирных домов в связи с чрезвычайной ситуацией COVID-19».

Исходя из этих условий, KredEx, вероятно, начнет принимать заявки от квартирных товариществ на реконструкцию многоквартирных домов в августе-сентябре этого года. Точное время будет ясно, когда KredEx официально объявит об открытии.

Условия были изменены, и как важное условие больше не требуется полной реконструкции – может быть выполнена только частичная работа. Это должно быть хорошей новостью для нарвских квартирных товариществ.

Цели гранта:

обеспечение безопасности многоквартирных домов;

достижение энергоэффективности и улучшение внутреннего климата в многоквартирных домах.

Максимальный грант составляет 1 000 000 евро на одного заявителя. Максимальная доля поддержки приемлемых затрат на реконструкцию на проект составляет от 30 до 50 процентов.

Всего при рассмотрении заявок от квартирных товариществ фонд предполагает распределить поддержку в сумме около 71 миллиона евро!

Хотя сейчас лето и многие люди работают в саду, квартирные товарищества уже должны бы подумать о том, чтобы начать готовить необходимые проекты, замеры и документы. Хорошо провести всю необходимую предварительную работу, чтобы быть готовым подать заявку уже при открытии тура заявок.

Весь процесс не прост и требует особой приверженности этой идее. Если у вас возникают вопросы или вы чувствуете, что дальше самостоятельно справиться не сможете, обратитесь за советом, смело договаривайтесь о консультации. Это, может быть, даже самое важное! Удачи!





С чего начать? Первые шаги товарищества и председателя

Заявка должна содержать много информации и документов. Наиболее важные из них, которые можно подготовить заранее, а также шаги, с которых стоит начать: проверьте, имеет ли дом энергетическую маркировку на основе измеренного энергопотребления многоквартирного дома (к этому есть особые требования), который был подготовлен с 03.05.2013 - если в вашем доме его нет, это необходимо заказать. приняло ли общее собрание товарищества решение о проведении реконструкционных работ, если нет - созывайте общее собрание, обсудите реконструкцию с жителями и принимайте указанное решение. есть ли у товарищества проект строительства по крайней мере на этапе предварительного проектирования или базовый проект и расчет энергии для сертификации энергетической эффективности? Если нет, проект строительства должен быть заказан по крайней мере на этапе предварительного проектирования. для заказа работ проектирования необходимо получить тендерные предложения (как минимум от трех независимых участников тендера) вместе с приглашением к участию в тендере и с техническим исходным заданием, а победителю тендера должен быть присужден контракт.

Аллен Аллет,

эксперт по развитию и грантам