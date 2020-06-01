Приятный досуг в обмен на загазованность? Не согласны

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Жители близлежащих домов в целом приветствуют возможный снос бывшего детского сада по ул. Виру, 4. Но то, под какие цели может быть использована освободившаяся городская территория, их совсем не радует.



Возможная парковка на Виру, 4 разместится в пределах грунта. Находящегося за детсадом сквера она не коснется.

В июне могли бы праздновать

Надо сказать, по этому зданию у многих неравнодушных нарвитян есть вопрос: почему объект, в реновацию которого были вложены серьезные средства, до сих пор пустует?

Напомним, в июле 2017 года между Департаментом Развития и Экономики г. Нарва и Центром инвестиций в окружающую среду был заключен договор на финансирование проекта по реновации детского сада «Красная Шапочка». Его главной целью было достижение в здании детсада энергосбережения класса «С». Максимальный размер субсидии по договору составил 213 057.60 евро, средства выделялись из фонда зеленых инвестиций.

Основные работы по проекту должны были начаться практически в день подписания договора на финансирование, реализация проекта должна завершиться как раз в июне нынешнего года. Но праздника, что совершенно очевидно, не будет.

– В ходе строительных работ главный подрядчик, паевое товарищество Kirde Ehitus, пришел к выводу, что достижение главной цели проекта невозможно, а общая сумма дополнительных работ значительно превысила допустимые законом о государственных поставках изменения (15%), – поясняет главный специалист службы проектов департамента Полина Эриксон. – В августе прошлого года главный подрядчик, а затем и предприятие, осуществляющее услугу надзора собственника (AS Infragate Eesti), представили департаменту заявления о расторжении договоров.

Субсидию пришлось вернуть

Проект, как выясняется, «поскользнулся» на излишне оптимистичной экспертизе до начала строительных работ – она утверждала, что «С» класс энергосбережения проектом достигается. Дополнительная экспертиза, заказанная департаментом и касающаяся конкретно энергосбережения, показала, что это нереально. «В дополнение к этому в подвальных помещениях здания детского садика были обнаружены стремительно распространяющиеся плесневые грибы», – говорит Полина Эриксон.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов считает основным изъяном реновации на Виру, 4 то, что проект не касался чердака и подвала, а это с учетом всех других проблем оказалось здесь крайне важно.

– Чтобы довести здание до ума, надо было добавлять примерно такую же сумму, какая уже была выделена, – заключает мэр.

Какие бы резоны на сей счет ни существовали, а фондовые и городские средства, получается, потрачены зря. По состоянию на середину июня это 178 379 евро самофинансирования, а также 9 374.19 евро, которые пришлось вернуть фонду. Грантодатель счел, что реализация проекта была прекращена по объективным причинам, поэтому штрафы назначены не были.

Остается добавить, что между главным подрядчиком и департаментом возник спор, связанный с финальными выплатами: на рассмотрении в Вируском уездном суде находятся два судебных дела, инициированные Kirde Ehitus OÜ. По одному из споров 5 июня было вынесено решение в пользу города.

Для некоторых нарвитян неудача с реновацией «Красной Шапочки» оказалась столь чувствительной из-за неосуществленной идеи – переноса сюда эстонского детсада. Ведь мог бы образоваться очень функциональный треугольник: детсад, Эстонская школа, колледж Тартуского университета.

Алексей Евграфов однако полагает, что сегодня появился еще более удачный план: разместить эстонский детсад в комплексе с Эстонской государственной гимназией.

Что будет на месте «Красной шапочки»?

Мэр считает, что пока по Виру, 4 нет решения горсобрания, в его отношении стоит говорить лишь о видении.

Алексей Евграфов. Не исключено, что здание потребуется снести. Далее может быть два варианта: сохранить территорию детской площадки и открыть ее для всех. Второй вариант – построить здесь парковку, поскольку в этом микрорайоне у нас нет парковок в принципе. Ближайшая, небольшой пятачок, находится возле поликлиники, следующая возле детсада «Пясуке»; участок Харидусе, 30 размечен на детальной планировке тоже как парковка. При этом надо понимать, что во время и особенно по окончании строительства Ратуши, Ратушной площади поток туристов в Старый город значительно увеличится.

– Известно, что в планах города снести также общежитие на Виру, 3. Не лучше ли разместить парковку на этом месте? – поинтересовались мы у мэра.

– Зона, где находится общежитие и гаражи за общежитием, будет продолжением Стокгольмской площади. С начала нынешнего года общежитие Виру, 3 понемногу расселяется, думаю, до конца года мы эту работу закончим. Затем, уже на 1-м этапе строительства Стокгольмской площади, начнем заниматься зданием бывшего детского сада.

Ждут встречи

Новость о том, что на месте детского сада может появиться городская парковка, в пятницу обсудили на заседании правления KÜ Вестервалли, 6.

Все члены правления высказались против такой перспективы, прежде всего потому, что одна общественная парковка, со стороны Налогового департамента, возле дома уже организована. Ну, а «Красная шапочка» – это с Вестервалли, 6 почти что окна в окна.

– Мы и наши соседи выбирали свои дома как жилье в приватной зоне, – обобщил рассуждения своих коллег председатель КТ, член комиссии горсобрания Роман Копылов. – Почему жизненная среда проживающих здесь людей должна столь резко ухудшиться? Насколько мне известно, в Старом городе планируется еще несколько парковок, причем находящихся от жилья в отдалении, и их будет даже слишком много для исторической части города.

Горуправа пытается найти для этой ситуации решение, переведя проблему в русло досуга.

– Ситуация в том, что оборудованных на современном уровне мест отдыха для жителей Старого города практически нет. Мы занимаемся проектом обустройства зоны отдыха на Тулевику, 9, возле равелина, я думаю, в следующем году такой объект появится, и часть проблемы таким образом снимется, – рассуждает Алексей Евграфов.

– Зона отдыха? – недоумевают жители. – Возможно, с учетом всех обстоятельств горуправа может предложить квартирным товариществам что-то более практичное, и кто-то из руководства города расскажет им об этом на специальной встрече...

Татьяна Завьялова