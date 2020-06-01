Срок заключения убившего жену в нарвском салоне красоты мужчины не изменился

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Мужчина, который весной 2018 года убил свою жену в салоне красоты в Нарве, останется в тюрьме на долгий срок, поскольку госсуд отказался рассматривать поданные защитником и прокурором жалобы.

Здание государственного суда Эстонии

Поскольку суд не стал рассматривать жалобы защитника и прокурора, назначенный 44-летнему Сергею Голубеву 14-летний срок заключения остался без изменений.

В 22.15 часов 21 апреля 2018 года в салоне красоты на улице Юхкентали в Нарве было обнаружено тело 42-летней женщины с признаками насилия. Полиция задержала в качестве подозреваемого супруга убитой. На следующий день ему предъявили обвинение в убийстве.

Согласно обвинению, Голубев 21 апреля 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры убил свою супругу в салоне красоты в Нарве. Согласно обвинению, конфликт между супругами вспыхнул на почве ревности, Голубев избил и в конце концов задушил женщину.

По просьбе Вируской окружной прокуратуры суд санкционировал арест Голубева.

Суд рассматривал дело за закрытыми дверями.