Когда восстановят удобные рейсы для поездок к врачам?

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Нарвитяне, которым необходимо регулярно посещать врачей-специалистов в Тарту и Таллинне, огорчены тем, что некоторые удобные автобусные рейсы на этих направлениях, приостановленные на время ЧП, до сих пор не восстановили.



Наша читательница Елена, регулярно наблюдающаяся у гематолога в Тартуской клинике, рассказала, что после отмены ЧП не смогла попасть на прием к своему врачу из-за отмены популярного у нарвитян шестичасового автобусного рейса из Нарвы в Тарту.

«Я переживала, не перенесут ли на более позднее время мой прием, на который записалась еще до ЧП. Однако за день до приема мне позвонили из регистратуры Тартуской клиники и подтвердили время приема - 10.30. Я собралась было покупать билеты, но оказалось, что добраться до клиники к этому времени больше нет возможности из-за того, что отменен шестичасовой рейс. С другой стороны, позже уже нет возможности сдать анализы, а от них зависит назначенное лечение. Чтобы записаться заново к врачу, мне нужно точно знать, когда восстановят шестичасовой рейс», - переживает Елена.

Своими впечатлениями делится и нарвитянка Ольга, которую ее пожилая приятельница попросила сопровождать в поездке к врачу в Таллинн:

- По собственному опыту знаю, что удобнее всего в Таллинн на консультацию к врачам выезжать из Нарвы на самом раннем утреннем автобусе – в 5 часов, в крайнем случае - в 6 утра. Он приходит в Таллинн в половине девятого утра. Успеваешь в больнице, если врачу надо, и анализы какие-то сдать, и дополнительные обследования пройти. Однако сейчас эти рейсы отменили, и первый автобус в Таллинн из Нарвы отправляется только в 7 утра. Это очень неудобно, так как в больницу в итоге попадаешь достаточно поздно. Вероятно, теперь надо заранее и очень четко договариваться с врачом о времени дополнительных анализов или придется приезжать еще раз. Обратно из столицы в Нарву последний автобус уходит в 16.30, поезд – в 17.20. Такое расписание тоже создает большую нервозность.

Действительно, на сайте предприятия Lux Express имеется информация о том, что в связи с чрезвычайным положением часть внутренних междугородних рейсов внутри Эстонии приостановлена, в том числе это популярные у наших горожан рейсы 5.15 и 5.45 Нарва-Таллинн, 20.00 и 21.00 Таллинн-Нарва, 6.00 Нарва-Тарту и 16.30 Тарту-Нарва. Из информации на сайте tpilet.ee видно, что вечерний рейс на 20.00 Таллинн-Нарва уже восстановлен, а также появился вечерний рейс на 17.00 Тарту-Нарва. Но ранние утренние рейсы пока не восстановлены. Когда это произойдет, поинтересовались мы у Lux Express?

Нам ответил коммерческий руководитель Lux Expressi Eesti Ингмар Роос:

- В настоящий момент мы ходатайствуем перед Депатаментом шоссейных дорог о разрешении добавить на маршруте 5.45 дополнительные промежуточные остановки, поскольку сейчас это экспресс-линия и автобус останавливается только в Нарве и Таллинне. Но, как мы видим, часть пользующихся этим маршрутом пассажиров хотела бы выходить и садиться в автобус на промежуточных остановках, поэтому восстановление экспресс-линии не представляется целесообразным. Мы надеемся получить разрешение от Департамента шоссейных дорог как можно скорее, чтобы сразу же восстановить этот ранний утренний рейс.

Что касается других временно приостановленных рейсов, то их восстановление зависит от реального числа пассажиров, которое мы отслеживаем еженедельно. Со своей стороны мы, разумеется, хотим как можно быстрее восстановить полностью наш график маршрутов, если реальное число пассажиров позволит это сделать.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА