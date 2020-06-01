NARVA станет стальной

Дата публикации: Вчера, 22:24 Просмотрено: 98

Городская управа Нарвы планирует заменить сломанный пластиковый макет топонима "Narva" на стальной и установить его на прежнем месте - на Петровской площади.

Подаренный предпринимателем Александом Брокком городу макет топонима "Narva" не пережил неоднократных актов вандализма и шторма и в итоге оказался на свалке. Городская управа пришла к выводу, что ремонтировать его нецелесообразно и решила изготовить копию макета из стали.

"Это сооружение действительно привлекало внимание туристов и жителей города, пользовалось популярностью при фотографировании и являлось своеобразной визитной карточкой города, - говорится в письме мэра Нарвы Алексея Евграфова, адресованного Александру Бокку. - Учитывая вышеизложенное, город заинтересован в восстановлении копии топонима. Материалом для изготовления копии предположительно будет нержавеющая сталь толщиной 3-4 мм, усиленная внутренним каркасом. Топоним так же будет покрашен в белый цвет, чтобы соответствовать оригиналу".

К предпринимателю мэр обратился с просьбой передать городу авторское право на изготовление топонима.

В городском бюджете предусмотрено более 26 000 евро на изготовление макета.

ERR



