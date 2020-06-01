В Нарве поменяют туристические карты и указатели

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В Нарве начался проект по обновлению туристических указателей и карт. Новые карты и указатели могут повлиять на решения туристов остаться в городе на более длительное время. Общая стоимость проекта составляет почти 76 000 евро, большую часть средств выделило государство. Обновление завершится к 30 июня 2021 году.

Тенденция развития туризма в мире демонстрирует постоянный рост индивидуальных туристов. Поэтому особенно актуальным становится вопрос доступной и понятной системы навигации для гостей, плохо ориентирующихся в городе. Такая система обычно включает в себя туристические указатели, наружные карты и навигационную систему, доступную в электронном виде. Последний раз туристические карты и указатели устанавливались в Нарве более 10 лет назад, с тех пор информация обновлялась лишь частично.

В рамках проекта будут заменены туристические карты Нарвы на имеющихся пяти конструкциях, добавлены три конструкции с картой Ида-Вирумаа, установят восемь информационных стел, три указателя с названием улиц и шесть знаков с информацией о расстоянии до ближайших городов региона Ида-Вирумаа.

"Прибывающим в Нарву туристам очень важно предоставить понятную и простую навигационную систему для ориентирования в городе. То, насколько просто туристу удается добраться до места или сориентироваться, где что находится, очень влияет на впечатление от города в целом. К тому же, карты и информационные стелы помогут составить полную картину о туристических достопримечательностях и возможностях в Нарве, и, возможно, повлияют на решение гостей задержаться подольше, чтобы успеть посетить как можно больше мест", - сказала проекта координатор по туризму в Нарве Ольга Смирнова.

В Нарве хотят заменить туристические указатели и информационные карты

Информацию разместят в наиболее посещаемых туристами местах. На стелах будет карта и информация о туристических достопримечательностях и объектах, которые находятся максимум в 15 минутах ходьбы от местоположения самой стелы.

"Кроме этого, будет разработана интерактивная карта, где будут отмечены туристические объекты не только в Нарве, но и во всем регионе. Карта будет работать на мобильных устройствах, а также компьютерах. Пользователи смогут получить дополнительную информацию о выбранных объектах на 7 языках, а также проложить маршрут до нужного объекта. Ссылка на интерактивную карту в виде QR-кода будет доступна на всех стелах и конструкциях с туристическими картами", - добавляет Смирнова.

Карты и указатели обновят до 30 июня 2021 года. Общий бюджет проекта 75 695 евро, из которых 75% финансирует государство.