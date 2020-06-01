Евграфов - Ратас: перерастет ли во что-то большее рабочая встреча?

Дата публикации: Сегодня, 08:51 Просмотрено: 89

Потерявшая власть в нескольких самоуправлениях Ида-Вирумаа Центристская партия пытается улучшить свои позиции перед местными выборами, которые пройдут в октябре следующего года. Одна из важных задач – вернуть власть в Нарве.

Центристы потеряли власть в Нарве в августе 2018 года, когда из-за разногласий с Юри Ратасом партию покинули все члены городского собрания, входившие в правящую фракцию. Вслед за ними партию также покинуло большинство нарвских центристов. Сегодня правление партии ищет различные пути возвращения власти в городе. Беспартийного мэра Нарвы Алексея Евграфова в минувшую пятницу пригласили на встречу с премьер-министром Юри Ратасом.

"Встреча состоялась по инициативе премьер-министра. Одной из основных тем стала обстановка в Нарве. И, думаю, премьер-министр захотел познакомиться со мной лично, ни о чем конкретном мы не говорили. Конечно, Центристская партия заинтересована в том, чтобы вернуть власть в городе. Это более широкий вопрос, чем позволил формат нашего диалога. На данный момент конкретных предложений не было. Это была просто рабочая встреча, которая либо перерастет во что-то большее, либо останется на прежнем уровне", – рассказал корреспонденту ERR об итогах встречи с главой правительства Евграфов.

Член горсобрания Нарвы, советник министра экономики и коммуникации, центрист Тармо Таммисте не считает необходимым возвращать всех покинувших партию, но с некоторыми стоит разговаривать. Также, по его словам, центристы ведут диалог с Евграфовым о его вступлении в партию.

"Понятно, что всех обратно не ждут. Будут разговаривать с некоторыми. Мэр также сказал, вместе с кем он был бы готов примкнуть к центристам", – сообщил Таммисте.

Одна из причин, почему Центристская партия оказалась в состоянии турбулентности, является отсутствие явных лидеров в Ида-Вирумаа.

"Мы должны найти людей, готовых поддержать наши принципы и заинтересованных в развитии самоуправлений Ида-Вирумаа и уезда целиком. Хорошие люди из Ида-Вирумаа не пропали. Наша задача – их найти и с общими целями пойти на следующие выборы", – заявил член правления Центристской партии, министр госуправления Яак Ааб.

В прошлом году из-за разногласий в городской коалиции центристы потеряли Нарва-Йыэсуу, а в этом году из-за скандала, связанного с увольнением директора школы в Кивиыли, лишились власти в Люганузе.