В пятницу, 19 июня откроется недоступный флигель Нарвского замка

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В пятницу, 19 июня, обновленный Нарвский замок откроет свои двери для посетителей. Появится новая постоянная экспозиция, основная тема которой - 700-летний Нарвский замок, стоящий на границе Востока и Запада, и его история.

В результате восстановительных работ, длившихся более двух лет, восточный флигель замка, ранее недоступный никому, кроме сотрудников музея, приведен в порядок и будет открыт для посетителей.

Также гости музея могут получить доступ к верхней галерее здания конвента, из которой открывается великолепный вид на город Нарву и на Россию. Передвижение по помещениям замка благодаря установленным двум лифтам в здании конвента стало доступно для людей с особыми потребностями.

Основной проект работ по реконструкции подготовлен архитектурным бюро JVR. Работы по реконструкции были выполнены Scandec Ehitus OÜ.

На двух этажах здания конвента откроется новая интерактивная постоянная экспозиция о Нарвской крепости. Визуальное оформление новой постоянной экспозиции представлено архитектурным бюро Architect 11 в сотрудничестве с концептуальным и дизайнерским агентством Identity.

Прежняя постоянная выставка функционировала в течение 30 лет.

Реконструкция Нарвского замка и новая постоянная экспозиция являются частью проекта "Центр открытий пограничной крепости", который стартовал 1 июля 2016 года. Общая стоимость проекта составляет более 4 миллионов евро, из которых 3,54 миллиона евро поступает из Европейского фонда регионального развития.

Нарвский замок работает каждый день с 10 до 18 часов.