У входа - 20-минутная очередь: смотрите, как в Fama Keskus открылся ресторан KFC

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У ресторана быстрого питания KFC, открывшегося в понедельник ровно в полдень в торговом центре Fama, мгновенно выстроилась очередь любопытных, в которой преобладали дети и подростки.

Бдительный охранник у входа регулярно напоминал всем посетителям не забывать о правиле 2+2, так что очередь выглядела еще внушительнее.

«В Таллинне уже давно есть такой ресторан, брат обедал там и сказал мне, что он очень крутой, поэтому мы ждали открытия еще с середины мая», - рассказала нашему изданию юная нарвитянка, вместе с компанией подростков терпеливо ждавшая своей очереди.

Простоять в очереди к заветной двери пришлось минут 20, зато внутри заказы принимали и выполняли быстро, не дольше 5 минут. Посетители еду хвалили, а также удивлялись ее количеству. «Пришли, потому что сын ужасно любит куриные наггитсы, вообще никакого другого мяса не ест. Заказали на троих 10 штук, но я не предполагала, что они окажутся такими огромными: в итоге мы смогли съесть только по штучке, а остальное взяли с собой», - рассказала нарвитянка Екатерина. Ее мужу и сыну больше всего понравилось, что курицу в ресторане можно есть руками, во всяком случае, вилок и ножей им не дали. Отметим, что и другие посетители уплетали наггитсы и куриные ножки без помощи столовых приборов.

Студент из России Артем, попавший в Эстонию после двухнедельного карантина, также первым делом пришел поесть в KFC. «У нас эта сеть очень широко распространена, только цены немного ниже, чем у вас. Довольно вкусно, да, но главное - эта сеть нравится тем, кто хочет быстро поесть»,- рассказал нам Артем.

Также нами были отмечены принимаемые меры безопасности: весь обслуживающий персонал был в масках и перчатках, за заказом нужно было подходить после того, как на табло появится его номер. На некоторых стульях были надписи: «Пожалуйста, не садитесь! Спасибо за то, что соблюдаете правила безопасности».

KFC в торговом центре Fama Keskus открыл первый в странах Балтии ресторан drive-in: круглосуточный ресторан быстрого питания сети Kentucky Fried Chicken (KFC) в Нарве. Ресторан, открываемый в торговом центре Fama Keskus, принадлежащем Astri Grupp, стал первым в странах Балтии рестораном KFC с возможностью drive-in.

Член правления Astri Kinnisvara OÜ Тармо Клейманн подчеркнул, что у Astri Grupp всегда в приоритете было предложение клиентам как можно более широкого выбора магазинов и самых разнообразных мест общественного питания. «Появление KFC в нарвском торговом центре Fama – хороший пример того, что мы в своих центрах по всей Эстонии предлагаем известные во всем мире и качественные бренды. Нам приятно, что мы можем познакомить с KFC и людей, живущих за пределами Таллинна», – сказал Клейманнн.

По словам члена правления KFC директора по развитию Apollo Group Маури Дорбека, компания ценит свое сотрудничество с Fama Keskus,

благодаря которому может предлагать всемирно известную хрустящую курочку KFC жителям Нарвы. Открытие еще одного заведения общепита способствует также развитию местной жизни – ресторан позволил Apollo Grupp создать 20 новых рабочих мест, отметил Дорбек.

По словам Дорбека, популярность KFC не снизилась, несмотря на то, что первый ресторан этой сети был открыт в Эстонии чуть более полугода назад. «Расширяя сеть ресторанов KFC в странах Балтии, Apollo Grupp сосредотачивается на обеспечении высокого качества еды, желая донести легендарный вкус блюд KFC до всех клиентов и при этом не забывая о развитии работников KFC», – сказал Дорбек.

Следующий ресторан KFC откроется в тартуском торговом центре Lõunakeskus, который также принадлежит Astri Grupp.

ИринаТОКАРЕВА