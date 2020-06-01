На поиск врача потратила почти год

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Опасения пациентов, что очереди к врачам-специалистам, чьи плановые приемы были приостановлены во время ЧП, станут значительно длиннее, оправдались лишь частично. Судя по небольшому исследованию, проведенному нашим изданием, ситуация не стала критической – во многом благодаря тому, что и во время ЧП врачи вели удаленные приемы и консультации, только за полтора месяца (половину марта и апрель) оказав помощь 118 тысячам пациентов.

«Со страхом жду звонка»

Негативный же опыт, которым с нами поделились читатели, касается в основном тех случаев, когда пациент настроен попасть только к своему, проверенному доктору.

Например, нарвитянка Марина рассказала, что из-за отмены плановых приемов ее состояние здоровья ухудшилось. Марина имеет сложное хроническое заболевание и должна регулярно наблюдаться у эндокринолога. «В начале болезни пришлось потратить почти год и побывать у разных специалистов, прежде чем я нашла в Таллинне «своего» врача, чьи рекомендации и лечение действительно приносят пользу и облегчают мое состояние», – рассказывает молодая женщина.

Однако нужно регулярно наблюдаться и сдавать анализы, по результатам которых определяется схема дальнейшего лечения. В очередной раз Марина была записана на прием к эндокринологу как раз в тот период, когда плановые приемы были приостановлены. Женщина рассказывает, что сотрудники клиники сами связались с ней и пообещали позже сообщить, на какое время будет перенесен прием. И действительно позвонили, но оказалось, что за время коронокризиса заболела сама доктор и сейчас находится на больничном. «Когда она снова начнет принимать больных, станет известно лишь через пару недель. Я со страхом жду, что в следующий раз мне сообщат, что доктор ушла в отпуск и прием будет только осенью. Но искать другого врача пока не хочу, хотя состояние здоровья ухудшается», – поделилась своей тревогой нарвитянка.

Еще одна нарвитянка, Наталья, наблюдающаяся у другого таллиннского эндокринолога с хорошей репутацией, рассказала, что тоже переживала в период ЧП, гадая, попадет ли вовремя на прием. Тем более, что приглашение на прием с помощью СМС в

период пандемии в клинике не работает. До назначенного времени она позвонила в клинику в Хааберсти, где подтвердили, что ее прием, на который женщина записалась еще до ЧП, состоится. «При этом дали четкие инструкции: прийти в клинику не раньше,

чем за 15 минут до приема. У входа каждому пациенту сразу предлагают продезинфицировать руки, выдают маски. Все очень четко, корректно, за чистотой строго следят. Так что никакого страха, что в клинике есть риск заразиться, не возникло», – рассказывает довольная приемом пациентка.

«У меня до ЧП были сданы анализы, которые оказались не очень хорошими. Поэтому мой гинеколог провела со мной удаленный прием по телефону: рассказала о результатах анализов, объяснила, что необходима операция, и сама нашла клинику, где меня смогли бы прооперировать. Думаю, что и многие другие врачи во время коронокризиса выполняли свою работу так же добросовестно, как и до коронокризиса», – рассказала свою историю еще одна пациентка.

Нарвские пациенты хвалили Ида-Вирускую центральную больницу, в которой, по их словам, очереди на прием к врачу увеличились незначительно, а к некоторым специалистам попасть стало даже проще, чем раньше. «Например, к хирургу я попаду через месяц, а к неврологу – и вовсе через две недели после звонка в регистратуру. Хотя регистратор сказала, что с неврологом просто повезло – в очереди образовалось «окошко», – довольна нарвитянка Ирина.

Нарвитянка Светлана, собиравшаяся записаться на скрининговое маммографическое обследование, позвонила в Нарвскую больницу, и с радостью обнаружила, что очередь на обследование – меньше недели.





Приемы по телефону и скайпу

Мы связались с Нарвской и Ида-Вируской центральной (IVKH) больницами, чтобы узнать, как сами медики оценивают ситуацию. По словам специалиста по связям с общественностью IVKH Анны Медведевой, плановый стационарный прием в больнице был ограничен с 16 марта, амбулаторный – с 18 марта, возобновлять плановую работу начали с 4 мая.

«На тех специальностях, где это возможно, во время чрезвычайного положения проводился удаленный прием – по телефону или Скайпу. Вариант удаленного приема был предложен и тем пациентам, у которых была запись на май или июнь. Когда плановую работу стали восстанавливать, по некоторым специальностям было продлено время приема. По субботам работает процедурный кабинет – у поступающих в больницу в понедельник есть возможность в субботу сдать анализ на COVID-19», – рассказала Анна Медведева о мерах, принимаемых для смягчения ситуации с очередями. По ее словам, сейчас среднее время ожидания приема у врача-специалиста составляет примерно 1,5 месяца. Самые длинные очереди по специальностям: ортопедия, кардиология, эндокринология, урология, офтальмология, нефрология. К этим специалистам очередь около 2 месяцев. Ответственная сестра поликлинической службы IVKH Ольга Мичуда поблагодари- ла всех пациентов, которые с пониманием отнеслись к неудобствам, связанным с переносом записей, а также новым правилам, действующим для тех, кто приходит на прием: «Несмотря на послабления ограничений со стороны государства, в медучреждениях все еще действуют правила, установленные Департаментом здоровья: это касается использования масок, ограничения количества пребывающих в здании людей, а также соблюдения дистанции 2+2».





Пилле Летюка: Уже с 23 апреля стало возможным восстановить плановую оперативную работу, а плановые приемы пациентов начали поэтапно возобновлять с 4 мая.

Заведующая лечебной частью Нарвской больницы Пилле Летюка рассказала нашему изданию, что ограничения на плановое лечение в соответствии с решением министра социальных дел были введены в больнице с 19 марта, но уже с 23 апреля стало возможным восстановить плановую оперативную работу, а плановые приемы пациентов начали поэтапно возобновлять с 4 мая. В итоге полностью плановое лечение было восстановлено 29 мая. В период ЧП прием продолжали вести почти все врачи – в основном дистанционно (по телефону и скайпу) и при необходимости вызывая пациента в кабинет. На время ЧП полностью были закрыты профилактические обследования, аппаратная физиотерапия и еще несколько служб, рассказала Пилле Летюка. Она отметила, что поскольку дистанционные приемы – дело новое как для врачей, так и для пациентов, опасения имелись у обеих сторон, некоторые пациенты даже отказывались от приемов. «Но в целом пациенты отнеслись к этим новшествам с пониманием, жалоб до меня не доходило. Отказы от дистанционного приема бы- ли, но немного», – пояснила заведующая лечебной частью. Главный вопрос: как ЧП повлияло на длину очередей к врачам-специалистам? «На длину очередей временное ограничение никак не повлияло», – ответила Пилле Летюка. Может быть, пациенты после ЧП все еще побаиваются идти в больницу или поликлинику? «Первые недели было явно видно, что люди опасаются обращаться в больницу. Например, обращения в ЭМО снизились в 2-2,5 раза (кстати, так было и в других больницах), сейчас число обращений постепенно растет», – рассказала Пилле Летюка.

Ирина ТОКАРЕВА

Светлана ЗАЙЦЕВА