Улицы Тиймана и Даумана ждут решения Рийгикогу

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Перипетии с переименованием улиц в Нарве скоро могут закончится: на рассмотрение Рийгикогу поступил проект о внесении поправок в Закон о топонимах, по замыслу инициаторов, он должен решить давнюю проблему приграничного города.

Когда-то в Нарве был памятник Эстляндской коммуне

Поправку к Закону о топонимах, согласно которой улицы не могут носить имена людей действовавших против независимости Эстонской Республики, представили пять членов Рийгикогу от Партии реформ и Isamaa. В первую очередь это касается двух улиц в Нарве, названных в честь деятелей Эстляндской трудовой коммуны Тиймана и Даумана, сообщила в воскресенье "Актуальная камера" (ETV+).

"Это история, давайте будем заниматься насущными проблемами, а в городе их не мало. Я был бы очень рад, если депутаты или представители со стороны Isamaa и Партии реформ предложили создать рабочие места в нашем городе, создать какое-то производство, помочь выделить деньги на социально значимые объекты для города. Давайте вот этими вещами заниматься", - прокомментировал инициативу член Нарвского горсобрания из правящей фракции Kodulinn Narva Алексей Мяги.

По мнению бывшего мэра Нарвы, ныне оппозиционного члена горсобрания Тармо Таммисте, нарвские власти не спешат переименовать улицы самостоятельно, так что изменение закона позволит это сделать.

"В данном случае я не считаю, что государство вмешивается в дела самоуправлений. Этот вопрос висит где-то в воздухе уже 10 -15 лет. Видно, что те люди, которые у власти, всегда пытаются найти какую-то причину, чтобы опять этот вопрос убрать куда-то там на полку, куда-то в шкаф, не желая его решать", - сказал Таммисте.

Проект решения городской управы о переименовании улиц Тиймана и Даумана в Солдина и Кивилинна в позапрошлом году был направлен в горсобрание, но позже отозван обратно. На данный момент не ясно, вернется ли городское собрание Нарвы к этой теме или нет.



