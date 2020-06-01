Прокуратура не стала заводить дело против нарвской оппозиции

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Попытка властей Нарвы возбудить уголовное дело против местной оппозиции, инициировавшей сбор подписей под призывом закрыть муниципальную газету Narva Linnaleht, так ничем и не завершилась.

С просьбой возбудить дело на основании возможной подделки подписей мэр Нарвы Алексей Евграфов и председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович обратились в Вирускую окружную прокуратуру 2 апреля. Через неделю на эту жалобу был дан официальный отказ.

Городские власти обжаловали это постановление в Государственной прокуратуре, но спустя месяц и там посчитали, что оснований для возбуждения дела нет.

К сегодняшнему дню отказ в возбуждении уголовного дела вступил в законную силу, сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Госпрокуратуры Кайри Кюнгас.