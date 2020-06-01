Алексей Евграфов обсудил с Юри Ратасом ситуацию в Нарве

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Мэр Нарвы Алексей Евграфов в пятницу встретился с премьер-министром и председателем Центристской партии Юри Ратасом.

"Комментировать особо нечего, встретились, обсудили ситуацию в Нарве", - сказал в воскресенье Евграфов корреспонденту ERR.

На вопрос, было ли ему сделано предложение вступить в Центристскую партию, Алексей Евграфов ответил так: "Мы рассматривали различные варианты сотрудничества, в том числе сотрудничества между властями Нарвы и Центристской партией. Обсуждали разные возможности, но пока у нас была лишь первая встреча, пока рано что-то говорить. Никаких договоренностей не достигнуто".

По информации радионовостей ERR, одной из тем встречи должно было стать обсуждение возможного восстановления Центристской партией своих позиций в Нарве.

Напомним, что в августе 2018 года из Центристской партии вышли депутаты городского собрания, не согласившиеся с требованием премьер-министра Эстонии и главы Центристской партии Юри Ратас отказаться от мандата депутата тем центристам, кто попал под подозрение по делу о коррупции. Тогда прокуратура предъявила подозрения депутатам из фракции Центристской партии Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Алексею Мяги, Сергею Львову, Илье Федорову, Татьяне Стольфат, Елизавете Чертовой, Елене Пахомовой.

Старейший член Центристской партии в Нарве Хели Адамович вошла во фракцию бывших центристов

Их обвинили в том, что они не отстранились от голосований в городском собрании, когда принимались финансовые решения в пользу муниципальных фирм, где они состояли в советах или правлении.

Алексея Мяги и Сергея Львова оправдали, в отношении Ильи Федорова, Татьяны Стольфат, Елены Пахомовой, Ларисы Олениной и Елизаветы Чертовой - уголовное дело было прекращено в порядке оппортунитета. Это означает, что в их действиях были выявлены признаки преступления, но поскольку вина небольшая, то производство по делу решили закрыть

Алексея Воронова посадили в тюрьму по делу о коррупции в муниципальной фирме Narva Vesi.

Кроме депутатов ряды Центристской партии покинули более сотни человек.

Вместо фракции Центристской партии в городском собрании была создана фракция Kodulinn Narva, состоящая из бывших центристов. Эта фракция управляет городом.