В День депортации к мемориалу пришла одна из ее жертв

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В День памяти жертв депортации в Нарве, у мемориала на привокзальной площади, почтить память выселенных из Эстонии жителей собрались члены Эстонского общества Нарвы и общества Memento.

Председатель Эстонского общества Антс Лийметс подчеркнул, что для Нарвы важна именно эта дата, 14 июня 1941 года. Тогда, за неделю до начала войны, из города была выселена, по его словам, вся «элита» - чиновники городской власти, полицейские, члены Кайтселиита, даже почтовые работники и другие государственные служащий. Точную цифру репрессированных назвать затруднительно, но, по мнению Лийметса, она составляет около 1000 человек.

Вторая депортация 1947 года Нарвы практически не коснулась – коренных жителей в городе не осталось, а на восстановлении работали или пленные, или направленные из сельской местности эстонцы, не пожелавшие вступить в колхозы, а также присланные из других областей Союза рабочие и специалисты. Там не менее, через Нарву, как большой железнодорожный узел, эшелоны с депортированными шли в Сибирь и в 1941, и в 1947 годах.

Ираиде Кивисоо на момент депортации было 13 лет

Почтить память соотечественников в этом году к мемориалу пришла единственная из тех, кого репрессии коснулись непосредственно. Ираиде Кивисоо (ныне Станкевич) в те дни было 13 лет, ее отец служил на железной дороге, и по доносу в Сибирь была сослана вся семья – отец Йоханнес, мама Александра, брат Хенрик, сестра Лидия и сама Ираида. Вернулась в Эстонию только она.

К мемориалу возложили цветы, церемония сопровождалась эстонской музыкой.

Подробнее о событии читайте в следующем номере нашей газеты.

Виталий ШКОЛА