Бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте стал советником министра

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Бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте, находящийся сейчас в оппозиции в городском собрании, в начале июня подписал договор с министерством экономики и коммуникаций. Он будет выполнять роль посредника между регионом и министерством в вопросе реализации программы справедливого перехода сланцевой промышленности на новые рельсы.

В задачи представителя министерства в Ида-Вирумаа помимо обеспечения информационного сопровождения программы справедливого перехода входит оказание помощи в развитии новой программы развития Ида-Вирумаа и создание химического кластера в регионе.

"Сейчас я вхожу в курс дел и определяю фронт работ", - прокомментировал для rus.err.ee свое назначение Тармо Таммисте.

По его словам, ни для кого уже не секрет, что сланцевого сектора в его нынешнем виде уже не будет, однако это не должно происходит резко - люди лишатся работы без возможности найти новую. "Задача справедливого перехода - предоставить людям другие возможности работать".

Как сказал Таммисте, он будет связующим звеном между регионом и министерством.

Вкратце новый советник министра сказал, что на смену нынешней сланцевой энергетике придет производства сланцевого масла, его рафинирование, производство водорода, как нового вида топлива и углерода, как компонента для композитных материалов. Кроме этого, сейчас активно идет подготовка к тому, чтобы в районе электростанций появился агропарк, а в Кохтла-Ярве был бы организован химический кластер. Все это, по оценке Таммисте, даст региону 1000-1500 новых рабочих мест.

По словам Таммисте, новая должность не помешает его работе депутатом в городском собрании.

Вопросы партийного строительства, реанимация Центристской партии в Нарве, Таммисте не стал комментировать, сказав, что этим вопросом потихоньку занимаются.