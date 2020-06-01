Из-за ремонта часть дороги в Нарва-Йыэсуу летом будет закрыта

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По заказу департамента шоссейных дорог отремонтируют пятикилометровый участок дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. В ближайшее время будет готова схему движения, но уже сейчас можно сказать, что часть дороги будет закрыта. Автотранспорт планируют пустить в объезд.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал "Северному побережью", что строители согласились оставить движение только на въезд в Нарва-Йыэсуу. Столь жесткий подход к данному объекту строители объясняли обилием затрагиваемых коммуникаций: кабели связи, включая международную связь, газовая трасса, канализационный трубопровод.

Предполагается, по словам Ильина, что масштабные строительные работы с перекрытием дороги Нарва - Нарва-Йыэсуу будут вестись минимум 45 дней, а возможно, и два месяца, начиная со второй половины июня.

С вступлением в силу временной схемы движения выезд из Нарва-Йыэсуу по ремонтируемой дороге будет закрыт, и выехать из города можно будет с его противоположной стороны, то есть по направлению к шоссе Таллинн - Нарва.

Для объезда можно будет воспользоваться или асфальтированной дорогой через деревню Удриа, или срезать по грунтовой через деревни Пухкова и Водава, если требуется добраться до Нарвы поскорее.

Также должны решить строители, по словам Ильина, варианты движения автотранспорта по направлению к огородам и дачам в нарвском пригороде Кудрукюла. Предполагается, что там основные варианты въезда-выезда тоже будут через дороги, ведущие к шоссе Таллинн - Нарва.

По словам мэра, достигнута договоренность пропускать рейсовые автобусы через ремонтируемую дорогу в обоих направлениях - в качестве исключения.